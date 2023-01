Amaia lanza la versión japonesa de ‘Yamaguchi’

Amaia cumple hoy 3 de enero 24 años y lo celebra con novedades musicales. La navarra ha lanzado una nueva versión de ‘Yamaguchi’, la canción que cerraba su último disco, uno de los mejores de 2022, con la letra cantada en japonés.

‘Yamaguchi’ ya llegó un 3 de enero en su versión original, y ahora lo hace adaptada al idioma nipón, pero respetando completamente la composición conocida por todos, tan tradicional, y que es una co-autoría estelar de Alizzz, C. Tangana, Alicia Ros Prieto de Cariño y Confeti de Odio, entre otros.

- Publicidad -

Como se sabe, Yamaguchi es el nombre de un parque japonés situado en Pamplona que homenajea la ciudad japonesa de Yamaguchi, situada en la isla de Honshū (la isla principal de Japón, donde se encuentra Tokio). Japón y Pamplona iniciaron una relación diplomática en 1980 después que el misionero navarro Francisco Javier llegara a la isla para predicar el cristianismo.



En la entrevista que realizábamos en Amaia el pasado mes de mayo, la cantante nos contaba sobre ‘Yamaguchi’: «Esa música tradicional me ha acompañado mucho desde siempre. Siempre se ha escuchado mucho en mi casa. Estoy muy cómoda. ‘Yamaguchi’ fue de las últimas que se hicieron. En un futuro sí me veo yéndome más a raíces tradicionales. Pero no lo sé. Estoy muy cómoda en este estilo».



- Publicidad -