Muere Alan Rankine, de The Associates, a los 64

Alan Rankine, cantante de la banda escocesa The Associates, ha fallecido a los 64 años. La noticia ha sido confirmada hoy por sus hijos Callum y Hamish en un post de Facebook: «Murió pacíficamente en su hogar tras pasar la Navidad con su familia. Fue un hombre bello y cariñoso y lo echaremos mucho de menos», escribían sus hijos en el comunicado.

Rankine formó The Associates a finales de los 70 junto al cantante Billy Mackenzie y comenzaron a ganar notoriedad gracias a una cover de la canción ‘Boys Keep Swinging’ de David Bowie, la cual fue lanzada como su primer single en 1979. Rankine lanzó tres discos con The Associates, todos críticamente aclamados: ‘The Affectionate Punch’ (1980), la colección de singles ‘Fourth Drawer Down’ (1981) y ‘Sulk’ (1982).

Tras dejar la banda en 1982, Rankine comenzó una carrera en solitario y trabajó como productor para artistas como Cocteau Twins. Años después, trabajó como profesor en la universidad de Stow College, en Glasgow, en la que colaboró en la creación de Electric Honey Records y en el despegue de las carreras de Biffy Clyro, Belle & Sebastian y Snow Patrol. Mackenzie se suicidó en 1997.

Jesus Christ this is a shocker. One of the best musicians of my generation. RIP Alan X pic.twitter.com/g51YlUPq63

— paulresearch (@paulresearch) January 3, 2023