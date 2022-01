My Bloody Valentine y Cocteau Twins denuncian que sus letras estén subidas erróneamente en Spotify

Durante años, el catálogo de My Bloody Valentine se encontraba ausente de las plataformas de streaming, por lo que era inaccesible para la mayoría del público suscrito a sus servicios. Esta circunstancia cambió en marzo del año pasado, cuando el sello Domino anunció la llegada de todos los discos de My Bloody Valentine a plataformas como Spotify. Kevin Shields explicaba que su decisión tenía que ver con que sus sobrinos querían mostrarle la música de la banda a sus amigos pero no podían hacerlo porque no estaba disponible en streaming, y le preguntaban por qué tenía que ser «tan oscuro a propósito».

Ahora, Spotify está dando a Shields una razón para arrepentirse de su decisión. El músico ha reparado en que la plataforma está mostrando letras incorrectas de sus canciones a través de su servicio de letras, asociado al catálogo de Musixmatch y estrenado el pasado mes de noviembre, y no está nada contento. «Me acabo de dar cuenta de que Spotify ha subido letras falsas de nuestras canciones sin nuestro conocimiento», ha escrito Shields. «Estas letras son totalmente incorrectas e insultantes. No estamos seguros de dónde las han sacado, probablemente de alguna de esas webs de letras de mierda que hay por internet».

El de Shields no es el único grupo afectado por este inconveniente. Un usuario de Twitter se ha dirigido a Simon Raymonde de Cocteau Twins para informarle que la letra de ‘Pandora (for Cindy)’ subida a Spotify tampoco es la correcta, algo que ha corroborado el propio músico, que incluso se ha puesto en contacto con su sello para arreglar el problema.

«Ya he informado a 4AD y a Spotify de que las letras, y todas las letras de Cocteau Twins que hay en internet, no tienen sentido, pero no tengo ni idea de cómo está el asunto», ha expresado. El músico indica que «si hubiéramos querido que las letras de Cocteau Twins estuvieran disponibles por todas partes ya lo habríamos hecho hace 30 años», apunta que le parece «triste» que exista una página de Twitter dedicada a «postear letras de Cocteau Twins» y, ante la sugerencia de que el grupo suba sus letras oficialmente en algún lado, señala que es Elizabeth Fraser quien debería tener la última palabra.

En Spotify aún las letras aparecen como «proporcionadas por y con licencia de Musixmatch», un catálogo de letras que ha firmado acuerdos con grandes multinacionales como Universal o Warner, por lo que sería de esperar que las letras subidas a la plataforma sueca fueran las correctas, y no las que cualquier persona puede editar en sitios como Genius, aunque estos permiten a su vez subir letras oficiales verificadas por los propios autores.