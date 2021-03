My Bloody Valentine, ya en streaming, firman con Domino

Hace un par de días My Bloody Valentine colgaron en sus redes sociales un teaser que revelaba que algo tramaban. Las imágenes eran antiguas por lo que había poca esperanza de que el EP o uno de los EP’s de los que Kevin Shields hablaba hace un par de años vieran la luz. Eso no es lo que tenemos entre manos hoy, sino la llegada de su catálogo a las plataformas de streamings, donde era hasta ahora una de las ausencias más significativas, conocida la obsesión del líder de la banda por la calidad suprema del sonido. Foto: Paul Rider.

El prestigioso sello Domino informa hoy de que «están inmensamente orgullosos de anunciar la firma de my bloody valentine, añadiendo el catálogo seminal de la banda al formato digital en su totalidad por primera vez en la historia a partir de hoy». Además, el 21 de mayo, estarán disponibles «nuevas ediciones físicas de sus álbumes y ya están en pre-venta».

- Publicidad -

Continúa la nota: «Isn’t Anything y loveless se han masterizado completamente desde analógico para LPs de lujo y también desde nuevas fuentes digitales sin comprimir de alta resolución para LP estándar, y cada uno de ellos está disponible ampliamente por primera vez. Los cortes totalmente analógicos de mbv también estarán disponibles en LP de lujo y estándar a nivel mundial por primera vez». Así, podemos escuchar el que fue el primer disco de la banda en 22 años y uno de los álbumes fundamentales del siglo XXI, al que la nota de prensa define como «su disco más experimental, pero también el más melódico e inmediato».

Dicha nota de prensa oficial, que equipara ‘loveless’ a clásicos aún más remotos como «Pet Sounds, In A Silent Way o Innervisions», no habla de música nueva de My Bloody Valentine, pero esperemos que este fichaje sea el primer signo para llevarnos hacia ella.

- Publicidad -