‘SloMo’ de Chanel, elegida mejor canción de Eurovisión

Cada año, la web belga Songfestival organiza una encuesta en la que eurofans de todo el mundo votan sus canciones favoritas de Eurovisión. Este año han participado más de 100.000 personas y la lista, conocida como ESC 250, conformada por 250 canciones, ha estado coronada por la misma canción desde hace una década: ‘Euphoria’ de Loreen, que ganó Eurovisión en 2012.

Esto ha cambiado tras la realización de la última encuesta, en la que se ha proclamado ganadora ‘SloMo’ de Chanel, que sigue haciendo historia tras llevar a España al tercer puesto en 2022 con una actuación en directo que nadie podrá olvidar. ‘Euphoria’ ha bajado a la segunda posición. Otra representante española, ‘Dime’ de Beth, esa canción que simplemente se resiste a morir en las discotecas 20 años después de su lanzamiento, ocupa el octavo puesto.

Curiosamente, ‘Dime’ es la canción más antigua de todo el top 10, compuesto mayoritariamente por representantes de los últimos años: ‘Hold Me Closer’ de Cornelia Jacobs ocupa el tercer puesto, ‘Zitti e buoni’ de los exitosísimos Måneskin el quinto, ‘Arcade’ de Duncan Laurence el octavo… y, por supuesto, ‘Fuego’ de Eleni Foureira tampoco ha caído en el olvido: aparece en cuarto lugar.

No llega al top 10 ‘SNAP‘ de Rosa Linn pese al enorme éxito que ha alcanzado posteriormente por su cuenta: hay que bajar al 64 para encontrarla.

Así queda el top 10 de ESC 250:

1. Chanel – SloMo (España 2022)

2. Loreen – Euphoria (Suecia 2012)

3. Cornelia Jacobs – Hold Me Closer (Suecia 2022)

4. Eleni Foureira – Fuego (Chipre 2018)

5. Måneskin – Zitti E Buoni (Italia 2021)

6. Go_A – Shum (Ucrania 2021)

7. Duncan Laurence – Arcade (Países Bajos 2019)

8. Beth – Dime (España 2003)

9. Diodato – Fai rumore (Italia 2020)

10. Barbara Pravi – Voilà (Francia 2021)

11. Pastora Soler – Quédate conmigo (España 2022)

12. Konstrakta – In Corpore Sano (Serbia 2022)

13. KEiiNO – Spirit in the Sky (Noruega 2019)

14. Sam Ryder – SPACE MAN (Reino Unido 2022)

15. Jamala – 1944 (Ucrania 2016)

16. Alexander Rybak – Fairytale (Noruega 2009)

17. Mahmood – Soldi (Italia 2019)

18. S10 – De Diepte (Países Bajos 2022)

19. Gjon’s Tears – Tout l’univers (Suiza 2021)

20. Helena Paparizou – My Number One (Grecia 2005)

La lista completa, aquí.