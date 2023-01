El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha concedido sus premios de Cultura, unas distinciones que «reconocen la trayectoria y la obra de intelectuales y artistas cuya labor haya incidido de manera relevante en la realidad sociocultural madrileña».

Uno de los galardonados es el sello Subterfuge, que desde los años 90 no ha dejado de ser «referencia de la cultura underground de nuestro país». Es la primera vez que una compañía discográfica recibe el premio, que es honorífico y ha solido recaer en artistas.

- Publicidad -

Como muchos recordarán, Subterfuge fue el primer sello independiente que consiguió un Disco de Oro gracias a ‘Devil Came to Me‘, el debut de Dover, y después ha seguido cosechando éxitos gracias a Fangoria, Marlango, Najwa, Carlos Jean, Anni B Sweet, Samantha Hudson, La La Love You… largo etcétera.

Además de Subterfuge, han sido galardonados en esta 21ª entrega de los premios de la Comunidad de Madrid Concha Velasco (Artes Cinematográficas y Audiovisuales), Andrés Trapiello (Literatura), la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (Mecenazgo), la diseñadora Ana Locking (Moda), Pepa Muñoz (Gastronomía), la artista Eva Lootz (Artes plásticas), Paula Anta (Fotografía), José Luis Alonso de Santos (Teatro), Jesús Carmona (Danza) y Alberto Recasens (Música Clásica).

- Publicidad -

Carlos Galán, CEO y fundador de Subterfuge, ha declarado que en el sello se sienten «honrados y agradecidos» por la distinción.