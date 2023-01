Tenemos sorpresa de Belle and Sebastian, que han anunciado hoy la salida de un nuevo disco llamado ‘Late Developers’ para este mismo viernes 13 de enero. Además, han hecho pública la noticia junto con el lanzamiento del primer single del LP, ‘I Don’t Know What You See In Me’, ya disponible en todas las plataformas.

‘Late Developers’ fue grabado en las mismas sesiones que ‘A Bit Of Previous’, el regalo sorpresa que sacaron a mediados de 2022, aunque en la nota de prensa aseguran que «no se siente como una colección de canciones menores que no fueron lo suficientemente buenas como para ir al disco real». El undécimo álbum de Belle and Sebastian estará disponible este viernes y contendrá 11 nuevas canciones.

En cuanto a ‘I Don’t Know What You See In Me’, producida y escrita por Pete Ferguson, el cantante Stuart Murdoch recuerda sentirse «afortunado de ser la primera persona en cantar esta canción» al escucharla por primera vez: » Dejé que mi voz se elevara de una manera que tal vez no lo había hecho antes».

Tracklist:

1. Juliet Naked

2. Give A Little Time

3. When We Were Very Young

4. Will I Tell You A Secret

5. So In The Moment

6. The Evening Star

7. When You’re Not With Me

8. I Don’t Know What You See In Me

9. Do You Follow

10. When The Cynics Stare Back From The Wall

11. Late Developers