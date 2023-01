30s40s50s: «Nos alegra que artistas jóvenes vuelvan a buscar un sonido guitarrero»

30s40s50s es un supergrupo formado por 3 integrantes que entre todos suman varios millones de oyentes en las plataformas de streaming. Es solo que de momento prefieren no decir quiénes son. JENESAISPOP les entrevista en exclusiva tras haber escuchado su nuevo disco por venir.

El trío responde nuestras preguntas vía mail en plan comuna, hablando sobre la influencia de la música de los 90, sus referentes o el porqué de su estrategia. De momento solo puede escucharse una pista de 56 segundos llamada ‘?’ en las plataformas de streaming, pero pronto habrá mucho más. El miércoles 1 de febrero se subirán al escenario de Moby Dick en Madrid revelando quiénes son y ese mismo día podrá escucharse su primer EP. También ha confiado en ellos SanSan Festival, por lo que actuarán en Benicàssim en Semana Santa acompañados de Phoenix, Love of Lesbian, Zahara, Guitarricadelafuente, Viva Suecia, largo etcétera.

¿Por qué habéis escogido no revelar vuestra identidad?

Los tres llevamos varios años dedicándonos a la música, incluso hemos colaborado juntos en ocasiones, pero queríamos hacer algo distinto. El proyecto nació con la idea de hacer música en paralelo a nuestras carreras individuales, por crear sin la presión de algo que ya se conoce. No sabíamos que un año después querríamos publicar esas canciones y nos pareció divertido añadir cierto secretismo al lanzamiento. Además, 50s es muy feo, sería una estrategia malísima de marketing enseñar su cara.

¿Sois conscientes de que otros artistas han decidido lanzar su música sin decir quiénes son, cómo iamamiwhoami o _juno? ¿Alguna otra referencia?

En algún momento también le dimos vueltas a la idea de aparecer en los videoclips y los escenarios con las caras cubiertas a lo Daft Punk, pero finalmente decidimos que será en nuestro primer concierto el día 1 de febrero cuando se desvele quiénes somos para los que estén allí en la Moby Dick, y con la salida de nuestro primer EP más tarde esa misma noche.

Cada uno de los miembros recibe el misterioso nombre de 30s, 40s y 50s. ¿Representa una edad, una era favorita o qué representa ese número para cada uno?

Nos encantaría decir que es una clave secreta o que nos inspiramos en algún teorema matemático, pero en realidad es una chorrada. La primera vez que nos juntamos a cenar para hablar del proyecto nos dimos cuenta de que cada uno había entrado en una década, así que nuestras edades son las que dan nombre al grupo.

Una de las influencias más claras del proyecto es la música de los 90, ¿a qué se debe? ¿Es algo generacional, moda, lo que os apetecía sin motivo?

Todos venimos de hacer pop, pero no es esa la música con la que hemos crecido o disfrutamos más escuchar. Nos hemos dado cuenta de que nos costaba encontrar música nueva que nos moviera como nos movía la música de aquellos años. Además es la música que tenemos en común las tres generaciones; 30s nació con ella, 40s creció con ella y 50s… bueno, también creció con ella, pero más.

En cambio el single es más 80’s, ‘Nononono’ personalmente me ha llevado más bien a Olé Olé y cosas así. No sé qué opináis de esta referencia… Hay algo como hedonista en el grupo que me lleva más a los 80’s que al nihilismo del grunge o Radiohead, por decir un par de cosas que tanto vosotros como yo asociamos a los 90.

La verdad es que nunca nos hemos puesto a componer pensando en corrientes filosóficas. Creemos que los 90 engloban desde el 1990 hasta el 2000, donde convivían grupos de lo más artificiales con otros de lo más profundos. La época de los 80 en el pop español fue tan potente que aún sigue vigente su legado y su estética. Sí que es verdad que la mayoría de influencias de nuestra banda son noventas, pero un poquito de 80’s también tenemos… ¡así que aquí se nos ha visto un poquito de dónde venimos los más mayores de la banda! La comparación con Olé Olé nos ha dejado confundidos, ya que uno de nosotros no quiere escuchar hablar de ellos, otro les escuchaba en la radio y otro no había nacido (sin dar nombres…) Aun así, nos inspira más la época con Vicky Larraz.

Habéis citado a Garbage como influencia y sí que he pensado en ellos sobre todo a la mitad del disco, con ‘PQSNC’ o ‘Tan Agrio’. ¿Qué os parece tan singular de la banda de Shirley Manson? ¿Cuál es vuestro disco favorito suyo y qué opináis de sus últimos trabajos?

Evidentemente, nuestros favos son ‘Garbage’ y ‘Version 2.0’, los dos primeros. Es una banda en la que se enlazan generaciones y sus papeles en el mundo de la música eran de lo más variados, igual que en la nuestra. Sus últimos trabajos los hemos escuchado, pero con menos interés.

Parece que ahora Garbage tienen más reconocimiento crítico que en su momento, pero menos éxito comercial. ¿Qué creéis que pasará con vosotros? ¿Es importante para vosotros el reconocimiento crítico o de la prensa? Al fin y al cabo, necesitáis a la prensa para presentar un proyecto secreto… justo ahora que tanto se habla de que la prensa no vale para nada con las redes sociales.

Como decía 30s en la primera respuesta, nuestra idea era juntarnos a crear y no sabíamos que acabaríamos lanzando nada, así que es bonito sentirse virgen ante esta pregunta y dejarla un poco en el aire. Así como hemos buscado caminos alternativos a nuestras carreras para crear, es bueno y saludable también ponernos un poco de perfil ante posibles críticas, ya sean buenas o malas. Simplemente nos gusta lo que hemos creado, nos hemos enamorado del proyecto y desde ahí solo queremos tocar y divertirnos. Con respecto al papel de la prensa, independientemente de que les encantemos o nos den cera, yo creo que tienen un papel fundamental en nuestra cultura, por suerte siguen existiendo referentes que nos descubren nuevas obras de todo tipo. Nosotros somos libres de crear y los demás de opinar. 40s en concreto es un enamorado de la radio y la escucha varias horas al día, otros leen revistas digitales, otros artículos de opinión. Así que no estamos de acuerdo con eso que se habla de que la prensa no vale para nada, ¡a nosotros sí nos vale!

¿Paramore, Fall Out Boy, My Chemical Romance… ¿Han sido bandas importantes para vosotros desde siempre, más bien últimamente o nunca?

Es la música que representa la adolescencia de 30s, junto a Avril Lavigne, Good Charlotte, Blink o Papa Roach… Así que siempre. Para 40s no han sido los referentes porque su base siempre ha sido el grunge, pero las disfruta mucho. Para 50s nunca; cuando las escuchó ya estaba más que referenciado.

«Pignoise o El Canto del Loco marcaron de alguna manera la idea sonora de esa época, pero lamentablemente se fue imponiendo el reggaeton y el pop fue perdiendo esas guitarras»

¿Qué opináis de la reivindicación del sonido Pignoise a través de ciertos hits de Aitana y compañía?

¡En nuestra juventud, nos marcaron las guitarras, sin duda! Hubo un boom guitarrero en los 2000 que recuperaba la utopía de tener un grupo y pasar del local de ensayo al concierto con miles de personas cantando las canciones que tocabas con tus colegas. Grupos como Pignoise o El Canto del Loco marcaron de alguna manera la idea sonora de esa época, pero lamentablemente se fue imponiendo el reggaeton y el pop fue perdiendo esas guitarras… los grupos cada vez eran menos y al final ese sonido salió de la escena mainstream y se quedó solo en la parte más alternativa. A 30s y 40s nos alegra que artistas jóvenes vuelvan a buscar un sonido guitarrero, ¡ojalá vuelva cada vez más! Y bueno, 50s prefiere no pronunciarse, dice que «peace and love».

También hay influencias más metaleras en el disco e incluso un tema más bien country. ¿Hay alguna delimitación artística en 30s40s50s o cualquier cosa puede pasar?

Como bien dices, cualquier cosa puede pasar porque nos emociona la música de Motörhead igual que la de Dolly Parton. La base de este grupo es pasarlo bien y no limitarnos con frases como “esto no suena a 30s40s50s”. Queremos poder crear según nos pida el cuerpo. Si no, pierde el sentido todo el proyecto. Todos las canciones las hemos compuesto, grabado y producido en sesiones de 6 horas, así que es todo bastante visceral; contamos en los temas lo que sentimos en ese momento exacto. Por ejemplo, la más metalera la compusimos (y grabamos y producimos) el día que estalló la guerra en Ucrania.

Hay un punto adolescente en vuestra música. ¿Quién creéis que va a ser vuestro público objetivo?

Pues no tenemos ni idea ni queremos tenerla, nunca hemos compuesto pensando en quién nos va a escuchar, pero nos encantaría que nuestro público estuviese formado por los 20s y los 60s para terminar de completar el círculo.