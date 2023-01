Muere Lisa Marie Presley con 54 años

Lisa Marie Presley ha muerto a consecuencia de un paro cardiaco. La cantante y actriz, única hija de Elvis Presley, había sido ingresada de urgencia en el hospital después que una de sus empleadas la encontrara inconsciente en su habitación en torno a las 10.30 de la mañana. Los paramédicos lograron reanimarla de camino al hospital, pero Presley falleció horas después, con 54 años.

Esta misma semana, Presley había acudido a la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla, para apoyar al actor Austin Butler, quien encarna a ‘Elvis‘ en el biopic dirigido por Baz Luhrmann.

Ha sido Priscilla quien ha comunicado el fallecimiento de su hija: «Es con un gran pesar que debo compartir que mi bella hija Lisa Marie se ha ido».

Lisa Marie nació en 1968, y a los 9 años, tras la muerte de Elvis en 1977 a la edad de 42 años, pasó a ser co-heredera del patrimonio de Elvis junto a su bisabuela y abuelo. En 1980 heredó Graceland de manera exclusiva y, en 1993, a los 25 años, heredó la totalidad del patrimonio de Elvis, del que vendió en un 85% en 2004 por aproximadamente 100 millones de dólares (el acuerdo incluía los derechos al nombre e imagen de Elvis, pero no la finca). Lisa Marie vivió en Graceland hasta los 4 años, hasta que Elvis y Priscilla rompieron, y seguía visitando la casa cada 8 de enero, fecha de cumpleaños de su padre.

Temerosa por no cumplir expectativas, Lisa Marie tardó bastantes años en iniciar su carrera musical. Su primer disco, ‘To Whom It May Concern’, vio la luz en 2003, cuando ella ya contaba 35 años, y contenía un crédito de composición de Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, quien se ha motrado devastado por la repentina muerte de la artista. El segundo, ‘Now What’, salió en 2015, y P!nk era artista invitada en una de las pistas. El disco final de Presley, ‘Storm & Grace’, fue editado en 2012.

Especialmente mediática fue la vida personal de Lisa Marie. Su relación con Michael Jackson, con quien se casó en 1994, transcurrió al mismo tiempo que Michael se enfrentaba a acusaciones de abuso sexual a menores. En 1995, Lisa Marie apareció en el videoclip de ‘You Are Not Alone’, y en 1996 solicitó el divorcio del cantante. Desde 2002 a 2006, Lisa Marie estuvo casa con el actor Nicolas Cage, y desde 2006 a 2021, con el músico Michael Lockwood, quien había hablado públicamente sobre los problemas de adicción de Lisa Marie, concretamente con los tranquilizantes y los opiáceos.

Antes que todo esto, Lisa Marie contrajo matrimonio con el compositor Danny Keough, y de su relación nació la conocida actriz Riley Keough. La muerte de su hijo Benjamin Keough, que se suicidó con 27 años en 2020, le dejó devastada.