Anoche, Taylor Swift realizó una visita sorpresa durante el show de The 1975 en el O2 de Londres, y no fue solo para saludar. Taylor tocó ‘Anti-Hero’, que lleva ya 7 semanas en la cima del Billboard Hot 100 tras la salida de ‘Midnights’, en directo por primera vez y regaló a los fans de la banda una cover de ‘The City’, sacada del disco homónimo de los británicos.

Swift hizo una dramática entrada en el escenario del show, ambientado como el set de una sitcom familiar estadounidense, con un brillante vestido de lentejuelas y con un mensaje en el que se leía: «Artista invitada… Taylor Swift».

Antes de estrenar ‘Anti-Hero’ con su guitarra, Taylor adelantó la sorpresa: «¿Está bien si canto? Estaba pensando en hacer una que nunca he tocado en directo antes». Tras la primera sorpresa, Taylor llevó a cabo la «Taylor’s Version» de la canción ‘The City’, de The 1975, en modo acústico.

Acto seguido, Swift dejó el escenario y la banda liderada por Matt Healy pasó a tocar la bailonga ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’. Healy no besó a ningún miembro del público esta vez, pero él mismo explicó la razón para ello mientras bromeaba con el público sobre el tema: «No voy a besar a nadie delante de Taylor Swift. ¿Delante de la reina? Tened algo de respeto».

