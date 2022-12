Taylor Swift dirigirá su primera película, con un guion original

Es oficial. Taylor Swift dirigirá su primer largometraje para Searchlight Pictures, el estudio detrás de películas como ‘La forma del agua’ y ‘Nomadland’. Además, la cantante y compositora ha escrito un guion original para la película, cuya trama y personajes son todavía desconocidos.

David Greenbaum y Matthew Greenfield, presidentes de la productora, han calificado a Swift como «una artista y narradora única en la generación» y han declarado que «es una verdadera alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo».

No sería el primer contacto de la estadounidense con lo audiovisual, ya que previamente ha dirigido los vídeos para ‘The Man’ y ‘All Too Well’, llevándose dos VMAs a la Mejor Dirección. El último de estos, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, se trataba de un corto de 14 minutos, titulado como ‘All Too Well: The Short Film’. Además, Swift también posee experiencia como actriz, apareciendo en cintas como ‘Cats’ y ‘Amsterdam’, la última del director David O. Russell.

