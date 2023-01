Noel Gallagher y Sara Macdonald se divorcian

Se acerca el nuevo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds, del que ya conocimos el single ‘Pretty Boy’. El próximo martes 17 de enero sabremos más y posiblemente escuchemos algo más sobre ese lanzamiento, pero de momento Noel ha querido quitarse una espinita y ha informado a la prensa de que se ha divorciado mediante un escueto comunicado.

Un/a portavoz ha confirmado al NME que Noel y Sara Macdonald se han separado después de 22 años de relación y 11 de matrimonio. Tuvieron dos hijos, en 2007 y 2010. Dice el texto que «Noel y Sara continuarán cuidando juntos de sus hijos, la cual va a ser su principal prioridad. Noel y Sara piden a los medios de comunicación que respeten su privacidad en este momento».

Sara no es la «Sally» que aparece mencionada en ‘Don’t Look Back In Anger’, pues esta canción de 1995 es anterior a su relación. En su momento Noel dijo que no conocía a ninguna Sally, sino que simplemente era una palabra que encajaba ahí. De hecho, según la leyenda, fue Liam quien aportó la mítica frase de «So Sally can wait» cuando Noel estaba atascado con el texto, aunque nunca se le acreditó.

Sin embargo, la mujer de Noel Gallagher sí ha sido un tema recurrente, aunque velado, en su discografía. Cuando entrevistábamos a Noel a la altura de ‘Chasing Yesterday‘ (2015), le decíamos que la figura de una mujer inalcanzable parecía emerger en sus letras. Respondía: «Sí, eres un chico listo. Es mi mujer. Es que es demasiado guapa. La figura de una mujer hermosa es una metáfora para todo lo que quieras alcanzar. Seas una estrella del pop o un periodista, habrá algunas cosas en la vida que sigan siendo inaccesibles para ti. Tiendo a describir eso metafóricamente como una mujer hermosa. No hablo de ninguna mujer, simplemente es más fácil para mí describirlo así».

Por otro lado, os dejamos con el teaser de lo nuevo de Noel Gallagher’s High Flying Birds que ha grabado su hija Anais.