Debby Friday sabe cómo debe sonar el pop de 2023

«Bitchpunk» no es un género musical que exista, pero podría serlo. Con este apelativo se puede describir la música de Debby Friday, artista canadiense (nacida en Nigeria) que está empezando a despuntar gracias a sus últimos lanzamientos, aunque ella lleva unos cuantos años en activo: su primer EP, precisamente titulado ‘BITCHPUNK‘, salió hace ya un lustro.

El camino de singles de Debby Friday nos lleva al lanzamiento de su álbum debut, que editará Sub Pop y saldrá a principios de 2023. El prestigioso sello ha intentado describir la música de Friday usando los nombres de Death Grips, FKA twigs, Sevdaliza y Santigold. Hay algo de ellos, y también del hyperpop de SOPHIE o Charlie XCX, en la música de Friday, solo que es más oscura. Por eso, ella colabora con clipping. en ‘Back Up 2021’ (que es de ellos) o recuerda a Nine Inch Nails en ‘FATAL’, uno de sus singles estrella.

- Publicidad -

Artista multidisciplinar que también dirige videoclips y películas, como la que acompañará al lanzamiento de su debut, el arte de Friday «explora el poder, lo esotérico y lo erótico». Su música, por otro lado, es carne de Sónar: la producción de ‘FOCUS’ es especialmente agresiva y amenazante, pero la de ‘C’EST QUOI ÇA’ ya es una locura de diseño sonoro en su medio minuto de duración.

El ruidismo industrial ha estado muy presente también en el último EP de Friday, ‘DEATH DRIVE’, publicado en 2019, por ejemplo, en ‘TREASON’, que incluye una colaboración con Lana Del Rabies (casi, casi), el oscuro proyecto de la canadiense Sam A. Sin embargo, los singles más recientes de Debby han ido dejando paso a formas más pop. El último especialmente.

- Publicidad -

Con sus murmuros «creepy», ‘Runnin’ se basa en un contundente beat de hip-hop, pero ‘SO HARD TO TELL’ es otra cosa. La Canción Del Día de hoy, es una «canción de pop de falsete», en palabras de Sub Pop, que trae las cualidades musicales de Friday a una canción melódica y pegadiza, como pocas las hay en su discografía. Huele a «cari, danos un single», pero más allá de la ironía, ‘SO HARD TO TELL’ es una excitante producción de pop que nos hace esperar con ganas el lanzamiento de su disco. ¿No debería sonar así el pop de 2023?