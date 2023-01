Quién es Bob the Drag Queen, la telonera de la gira de Madonna

El 24 de junio de 2022 Madonna dio un concierto especial en Nueva York por el Orgullo con el que además celebró el lanzamiento de ‘Finally Enough Love’, su recopilatorio de remixes. Fue aquel show en el que se morreó con Tokischa. También, por ahí, se dejaron caer algunas drag queens, entre ellas Bob the Drag Queen, retratada en la foto junto a la cantante.

Bob the Drag Queen bailó con Madonna ‘Celebration’, y precisamente esta canción da título a la gira mundial recién anunciada de la artista. ‘The Celebration Tour‘ pasará por España en noviembre y Bob the Drag Queen será telonera de absolutamente todas las fechas.

En el pasado, Madonna ha contado con teloneros de la talla de Beastie Boys o Robyn. También LMFAO o Martin Solveig han abierto sus giras. Bob the Drag Queen parece una de sus teloneras más random, empezando por su nombre, aunque quizá lo es tanto.

Oriunda de Georgia, esta drag queen de 36 años que también utiliza el alias de Caldwell Tidicue (su nombre de pila es Christopher) se especializa en el arte de los monólogos cómicos. De hecho, gracias a su talento para el humor ganó la octava temporada de RuPaul’s Drag Race en 2016, y a Madonna se la ha visto recientemente en este mismo papel: en los últimos tiempos ha abierto algún show de Amy Schumer e incluso ha presentado un monólogo en televisión, aunque fuera medio de broma.

Es pronto para saber si el show que ofrecerá en la gira de Madonna será cómico o musical, o una mezcla de ambas cosas. Me aventuro a decir que los monólogos de Bob the Drag Queen, muy divertidos cuando hablan de la comunidad queer (ella se identifica como persona pansexual y no binaria, pero usa pronombres tanto masculinos como femeninos), serán protagonistas de la previa del ‘The Celebration Tour’. De momento, Bob the Drag Queen cuenta con cinco singles publicados, entre ellos el explosivo ‘Bitch Like Me’, con el que os dejamos.