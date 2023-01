Azealia Banks habla con The Guardian sobre Kanye y ‘New Bottega’, su próximo single

Azealia Banks ha concedido una entrevista a The Guardian en la que habla sobre un poco de todo, en el contexto de su regreso a una discográfica grande tras haber actuado como artista independiente durante los últimos años. Banks ha tratado su presencia en redes, los recientes comentarios antisemitas de su examigo y excolaborador Kanye y el próximo lanzamiento de ‘New Bottega’, la canción que ha definido como su posible «debut en el Hot 100».

Los fans de Azealia Banks estarán familiarizados con ‘New Bottega’, ya que la propia artista la filtró el pasado septiembre y estuvo disponible durante menos de un día. Aun así, consiguió colarse en la lista de ‘Mejores Canciones de 2022’ de Pitchfork (#63): «La gente va a estar en plan: ‘Joder, ¿esta es Azealia Banks? ¿Qué ha estado haciendo mientras nosotros dormíamos?», comentó Banks sobre su nuevo tema, descrito como «una oda al lujo italiano».

‘New Bottega’ será el primer tema de Azealia Banks en su nueva discográfica, Parlophone, tras haber estado lanzando música como artista independiente. Para la estadounidense, la razón de este cambio es simple: «Merezco respeto». Banks ha hablado sobre su reputación en Internet y la percepción de los usuarios sobre ella, pese a que es consciente de que «Internet no es un lugar real»: «Si me diesen un dólar por cada fan de Lady Gaga o Lana del Rey que me ha llamado ‘negrata’ en Twitter, sería billonaria».

Banks también ha revelado que hizo una canción de Hanukka, ‘Queen of Sheba’, pero que nunca saldrá a la luz por culpa de los últimos comentarios de Kanye, que han contribuido a la difusión de teorías conspiratorias antisemitas. Posteriormente en la entrevista, describió al de Chicago, con quien trabajó en 2012 en una serie de temas nunca publicados, como un «estafador».

Al parecer, Banks empezó a tener problemas con Kanye en 2020, cuando mencionó en un acto electoral que él y Kim Kardashian consideraron abortar a North, su primera hija: «Kanye, eres un gilipollas abusivo y un cobarde por tomarla con esa niña pequeña». Respecto a si ella cree que Kanye puede recuperarse de esta, Banks no dudó ni un momento: «Espero que no. Se merece cosechar lo que siembra. En el futuro, cuando estés andando por Times Square y veas a Kanye West bebiendo Sprite en un vaso del McDonald’s sacado de la basura, podrás rastrearlo todo hasta este momento».