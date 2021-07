Parte de la redacción evalúa ‘Fuck Him All Night’, el nuevo single de Azealia Banks, originalmente titulado ‘Kanye West’ (de ahí la portada).

«Azealia Banks parecía un poco perdida recientemente lanzando singles de lo más irrelevantes que ni siquiera sonaban acabados, como ‘Nirvana’ o ese atroz ‘Salchichon‘ que parecía de Leticia Sabater. ‘Fuck Him All Night’ consigue encarrilar su carrera: es un single digno de suceder a ‘Anna Wintour’ que nos recuerda por qué Azealia es la mejor rapera de su generación.

- Publicidad -

Su flow y su don con las palabras son espectaculares y sus versos, entre referencias a Lizzo, a su querida «sirenita», frases explícitas tipo «podemos follar, cavar en nuestras tripas» o autorreferencias («so seductive and plush»), hacen agua la boca porque Azealia mastica las palabras como si fueran merienda. En lo musical, sin abandonar la pista de baile, ‘Fuck Him All Night’ deja a un lado el 4×4 más machacón para adentrarse en un sonido más oscuro, cortante, minimalista y cercano al deep-house, obra de un Galcher Lustwerk que podría trabajar con Róisín Murphy si quisiera. Un nuevo acierto que sumar a la trayectoria de La Araceli. Así sí». Jordi Bardají

«Hace ya mucho tiempo que la Azealia Banks que suelta barbaridades se comió a la Azealia artista, hasta el punto de que con sus recientes declaraciones tránsfobas no hubo un especial escándalo calificándola de TERF: simplemente es lo que se esperaba de ella. Aun así, con cada canción que saca o cada movimiento musical random que decide hacer, una pequeña parte espera que vuelva a haber esperanza… y con este ‘Fuck Him All Night’ parece que sigue sin ser el caso. La canción es como una parodia involuntaria de lo que la lanzó al estrellato en su día, pero con peor suerte en cuanto a producción y estructura, resultando un pastiche macachón que tampoco acierta con su letra, que intenta ser provocativa y parece la de una chica Disney gone bad. No ha habido suerte, la carrera de Azealia sigue como pollo sin cabeza: no pun intended». Pablo Tocino



- Publicidad -