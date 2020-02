“Chúpame la teta como una chuleta”: La Aracely te da “salchichón” en su nuevo dembow guarro

Azealia Banks parece que va en serio con eso de llamarse “La Aracely” y de repear en español y después de entregar una canción nueva llamada ‘Nirvana’ interpretada mayormente en este idioma, la autora de ‘Anna Wintour’ vuelve con un nuevo tema más bailable, de ritmo “dembow”, que a primera escucha no suena masterizado y que presenta una letra inenarrable por momentos propia del repertorio de frases históricas de Leticia Sabater.

‘Salchichón’ no es la primera canción llamada como este embutido como puede comprobarse a través de una búsqueda rápida en Spotify, pero aún así es única. Contiene la rima “chúpame la teta como una chuleta”, el anuncio de que la “cabra va cabrona”, una frase sobre “estar en cueros” con un chico “malo” que está “bien bueno”, la petición de Azealia a este hombre de que le de “friki friki” y un rap hecho a la velocidad de la luz, completamente ininteligible, en el que La Aracely (así firma la artista el tema en la portada de la canción) rapea algo así como “dice que quiere meterme los dedos cada vez por el culo” y después algo sobre “chupar” algo “cerca del culo”.

La cancioncilla no deja de presenta frases en inglés y una martilleante composición que recuerda al trabajo de Lírico En La Casa. Poco más se puede decir sobre este tema de destino desconocido que podría o no aparecer en el segundo álbum ya mítico (por eso de que oyes a hablar de él pero no lo ves) de Azealia, ‘Business & Pleasure’. Las últimas noticias musicales sore la rapera de Harlem es que se encuentra trabajando en este disco, por lo que la segunda parte de su “mixtape” ‘Fantasea’, que en algún momento estuvo muy cerca de materializarse, estaría aparcada de nuevo.