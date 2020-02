WTF: Azealia Banks aprueba el mote “La Aracely” y estrena tema en spanglish, ‘Nirvana’

Supongo que, tal y como nos ha pasado a nosotros, el titular de esta noticia te habrá parecido una broma. Pero no, es real: a partir de ahora, podrás llamar “La Aracely” a Azealia Banks con todas las de la ley. No sabemos muy bien cómo habrá llegado a sus oídos, pero lo que era una broma recurrente para referirse a la autora e intérprete de ‘212’ –al menos, así es en su foro en nuestra web–, como poco le hace gracia.

Así lo reconoce en un post de Instagram, en el que bromea diciendo que va a adoptar ese nombre en los países hispanohablantes. También lo traduce a lenguas eslavas y, dice, sigue barajando alternativas para China, Corea y Japón. Más tarde aclara a algún fan escandalizado que se trata de una broma y no va a cambiarse el nombre artístico. Pero que no tenga duda de que por aquí usaremos La Aracely para referirnos a ella sin tapujo.

Y, como para probar aun más su proximidad al fandom “latino”, acaba de estrenar una nueva canción llamada ‘Nirvana’ en la que canta profusamente en español, combinándolo con el inglés, suponemos que producto de su vida en el Bronx. Producida por Onyx & As If Kid, lo cierto es que es una canción muy interesante, que combina con minimalismo el sonido de una viola de inspiración asiática con una base hiphop seca y cortante, además de una letra muy sexual cuyo gancho dice literalmente: “Tan pronto él me dice que me ama / pero soy yo la que quiero a la cama / Dale con calma hasta la mañana, aprovecha la noche, que ya no me llaman / Yo soy la princesa, tú eres la rana, y yo lo que quiero e’ llegar al Nirvana”.

Todo esto nos gusta a los españoles, pero nos gustaría aun más que se dejara de follones con Lana Del Rey o Grimes, que aparcara su negocio de cosmética e higiene anal, y, además de mixtapes y singles más o menos interesantes, se centrara de una vez en presentarnos la auténtica continuación a ‘Broke With Expensive Taste’, que con la tontería han pasado ya casi 6 años. Y si no es ya mucho pedir, que si viene a actuar no cancele sus fechas.