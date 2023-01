Aritz Aren, el autor de ‘Flamenco’, está dando mucho que hablar antes de las semifinales de Benidorm Fest. Si recientemente él formaba parte de una polémica centrada en el periodista Fede Arias tras una entrevista en RTVE Play, ahora el propio Aritz es el centro de otra discusión a raíz de unos comentarios sobre sus compañeros Agoney y Blanca Paloma en La Red Room, el programa del influencer Malbert, conocido por sus duras críticas. Además, hoy la de ‘EAEA’ respondía elegantemente a la polémica.

En el adelanto del programa que subía Malbert a redes este le preguntaba a Aritz sobre cómo ve él a la competencia del Benidorm Fest, a lo que Aren responde que le «gustan los temas», aunque concreta que «todos no». Tras un corte, Malbert le pregunta al candidato a Eurovisión si le gusta la canción de Agoney, ‘Quiero Arder’, a lo que este responde: «No me encanta. Creo que también el estilo Agoney no es el estilo que yo suelo escuchar».

- Publicidad -

Malbert sigue insistiéndole, preguntándole si la canción no le parece «ruido», a lo que Aren contesta que le parece «satánica», lo cual es precisamente el concepto de la propuesta del artista canario, como apunta el propio Aritz. Malbert coincide con él, aunque matizando que es «literalmente satánica» porque «te destroza hasta el infierno».

Aritz siguió sincerándose sobre las canciones de sus compañeros, alabando las propuestas de Fusa Nocta y Blanca Paloma, aunque Aren también tenía sentimientos encontrados con la de ‘EAEA’: «Me pasa un poco lo mismo, que Blanca Paloma ha cogido una canción movida sabiendo que ella… Pues no… Creo, ¿no? Es que no lo sé», comentaba el valenciano, refiriéndose a que no cree que algunos concursantes puedan defender de la mejor manera canciones tan bailables. En cuanto a la puesta en escena, también dudaba: «Hay como mucha base, ¿no? Y ella se queda en medio… ¿Haciendo qué?».

- Publicidad -

Hoy, Blanca Paloma abordaba la polémica causada en redes en una entrevista con Héctor Alabadí y Almudena M. Lizana de Fórmula TV, aclarando que a ella no le había ofendido ninguna palabra de Aritz: «El chico se ha expresado con total sinceridad y quizá no ha estado tan acertado con las palabras. A mí no me ha ofendido para nada». Además, contó que Aritz le escribió rápidamente para disculparse y que sigue habiendo «buen rollo». Paloma también dio su opinión sobre ‘Flamenco’ de Aritz Aren: «Pues yo pensé que iba a ser más flamenco, pero guay».