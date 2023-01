Biig Piig prende fuego, inspirada por Daddy Yankee, con ‘Kerosene’

Este fin de semana se ha publicado la esperada mixtape de Biig Piig, uno de los talentos 2023 por que apostamos en el correspondiente reportaje de nuestro Anuario 2022, que este mes podéis comprar en nuestra tienda sin pagar gastos de envío (España, Península). En verdad os llevamos hablando de ella 3 años, desde antes de la pandemia, cuando llegaban sus primeros EP’s.

Su mixtape definitiva se llama ‘Bubblegum’ como casi, casi, podéis intuir en la imagen, e incluye una colaboración explosiva con Deb Never, también el single ‘This Is What They Meant’, la balada en Spanglish ‘Ghosting’, el medio tiempo guitarrero ‘In the Dark’ y la que es su canción estrella para nuestra redacción. ‘Kerosene’ es nuestra “Canción del Día” hoy.

La artista, que ha cumplido 24 años este domingo, y cuyo nombre verdadero es Jess Smyth, explicaba sobre ‘Kerosene’ a su lanzamiento en otoño, que es “sobre querer que alguien me arranque la ropa”, sobre la “tensión de una relación”. La definía como su canción más “hot”.

En la letra, su chico deja caer “gasolina, dos pasos por delante”. El estribillo no puede ser más gráfico en ese “oh, papi, te deseo esta noche”, ni la segunda estrofa más directa en ese “hágamos cardio, hazme un vídeo, conviérteme en una estrella”. Pero es la producción realizada junto a Zach Nahome y Maverick Sabre la que eleva esta grabación, pues es pura sensualidad y sofisticación -quizá la que falta a la letra-.

Curiosamente, quizá no adivinarías que Biig Pigg se ha inspirado aquí en una grabación improbable: ‘Gasolina’ de Daddy Yankee. Cuenta abiertamente que pensó: “¿qué se parece a la gasolina pero no es gasolina? Quizá el keroseno”. Así lo explicaba a Apple Music la cantante, que pese a ser irlandesa, ha pasado largas temporadas en España, en concreto de los 4 a los 12 años, pues los médicos se lo recomendaron a su hermano al sufrir asma.



