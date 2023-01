Aurora, nueva cabeza de cartel de Vida 2023

Aurora, autora de ‘The Gods We Can Touch’, ha sido confirmada como la nueva cabeza de cartel del festival Vida 2023. Este nuevo adelanto se suma a los grandes nombres internacionales ya anunciados de Suede, The Libertines, Franc Moody, Spiritualized, Alex Amor, Julieta Venegas, Jorge Drexler, L’Impératrice, Whitney o Tim Bernardes. El Vida 2023 se celebrará en Vilanova i la Geltrú del 29 de junio al 1 de julio.

El cartel del Vida Festival, también cuenta con un buen puñado de artistas nacionales como Lori Meyers, El Niño de Elche, Xoel López, Valeria Castro, dani, La Costa Brava, La Plazuela y Ghouljaboy, y muchos artistas de la escena catalana como La Casa Azul, Queralt Lahoz, Núria Graham, Julieta, Ernest Crusats, Killin’ Cactuz, Yaunest, Maria Hein, Hologramma, Habla de mí en presente, Galgo Lento, Rombo, Massaviu, Alba Morena y Selva Nua.

Desde el lanzamiento de su primera canción en 2015 con tan solo doce años, Aurora ha publicado cuatro discos y ha formado parte de bandas sonoras de películas de animación como ‘Frozen II’ y ‘Wolfwalkers’. Las entradas por día del Vida 2023 y los últimos abonos se pueden comprar en la web del festival.

