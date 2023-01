Slowthai ha anunciado la salida de su tercer disco, llamado ‘UGLY’. Para celebrar su lanzamiento el próximo 3 de marzo, el rapero británico ha compartido la agresiva ‘Selfish’ y ha decidido pasar el día encerrado consigo mismo en una habitación llena de espejos, ante los ojos de sus fans, en un directo de YouTube.

El británico, de nombre real Tyron Frampton, lanzó su último álbum en 2021 y por aquel entonces ya había expresado su amor por el rock y sus derivados, especialmente el punk rock. ‘Selfish’, el lead single de su nuevo disco, tiene mucho de esto último, siendo una caótica e interesante mezcla de rap industrial y post punk. Sobre la letra, Slowthai ha dicho que el hecho de no tener suficiente tiempo para sus seres queridos fue su inspiración.

- Publicidad -

El título del nuevo LP es un acrónimo de «U Gotta Love Yourself»: «En una época en la que me odiaba a mí mismo, crear este disco me salvó y me enseñó cómo quererme a mí mismo», escribía el de Northampton en un post de Instagram. ‘UGLY’ contiene las colaboraciones de Ethan P. Flynn, Taylor Skye de Jockstrap, el guitarrista Jacob Bugden y el batería Liam Toon. Además, según cuenta NME, Fontaines D.C. aparecen en el tema que da nombre al disco.

Tracklist:

1. ‘Yum’

2. ‘Selfish’

3. ‘Sooner’

4. ‘Feel Good’

5. ‘Never Again’

6. ‘Fuck It Puppet’

7. ‘HAPPY’

8. ‘UGLY’

9. ‘Falling’

10. ‘Wotz Funny’

11. ‘Tourniquet’

12. ‘25% Club’

- Publicidad -