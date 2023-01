RFTW: Sam Smith, Fever Ray, Ava Max, Rita Ora…

El 27 de enero viene cargado de lanzamientos discográficos importantes, entre ellos el esperado nuevo álbum de Sam Smith, aupado por el macrohit ‘Unholy’. Ava Max publica su segundo disco y, entre los artistas favoritos del site, SG Lewis vuelve con nuevo elepé. De Kimbra a la gigante Paula Cendejas -para portadón el suyo- son varios los artistas que están de estreno hoy: también Fucked Up, Samia o MARLENA publican sus respectivos álbumes. El de dani se adelantó un día.

Entre los singles sueltos que incluimos en la playlist, más allá de Rosalía, hay que mencionar la locura de Fever Ray, los regresos de Zara Larsson, Rita Ora y Yelle, la nueva monada retro de Stephen Sanchez, el «track 7» de Rauw Alejandro que ha resultado ser una colaboración con Daddy Yankee, o algunos de los temas que hemos comentado estos días: de slowthai a Alien Tango.

Patrick Wolf se encuentra entre los artistas que siguen desgranando sus próximos trabajos, esta vez, con un tema más animado que el anterior. También Gorillaz, que presenta single con Adeleye Omotayo (antiguo corista de Amy Winehouse), Chlöe o Kate NV continúan desmenuzando los discos largos que planean lanzar este año.

«Ready for the Weekend» están también los singles mainstream de The Kid LAROI o P!NK, y nuevas propuestas de La La Love You con Samuraï, ELYELLA con Ginebras, La Plazuela, Tom Odell con AURORA, Marc Seguí, Morad, Mr. Eazi, Nos Miran, joan, Arde Bogotá…

Entre las curiosidades que comentar del día, Kim Petras se suma a un remix de ‘Made You Look’ de Meghan Trainor, Luz Casal te pregunta «hola qué tal», TIRAYA y Parquesvr le cantan a un «farlopero»…