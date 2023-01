Zara Larsson se une a la moda ochentera en ‘Can’t Tame Her’

La nueva era musical de Zara Larsson ha comenzado con el lanzamiento de ‘Can’t Tame Her’, su ‘Blinding Lights’ particular. Larsson ha seguido el camino recorrido por artistas como The Weeknd, Dua Lipa o recientemente Miley Cyrus y ha volcado sintetizadores y bajos ochenteros en su último single, hecho para darlo todo en la disco. Además, el anterior sencillo de la artista se trataba de una cover de ‘Lay All Your Love On Me’ de ABBA, para Spotify Singles.

En el videoclip que acompaña el lanzamiento, la cantante sueca se encuentra con su doble y esta le ofrece una especie de flor psicodélica que le hace pegarse la fiesta de su vida. Ya lo dice el estribillo, «si ella quiere irse de fiesta toda la noche, no la puedes domar». La artista de 25 años ha recibido la asistencia de MNEK en la composición, con quien ya trabajó en el hit ‘Never Forget You’ de 2015.

Sobre la inspiración para el tema, Larsson contó a Billboard que siente que «mucha gente tiene una percepción de quién eres y quién deberías ser», refiriéndose especialmente a las mujeres y a como son etiquetadas por la gente respecto a lo que «deben hacer o no»: «Estoy ahí afuera, soy muy ruidosa y trato de ser fiel a mí misma y rodearme de personas que se preocupan por mí, para que todos podamos ayudarnos y protegernos».

Zara Larsson actuará en el FIB del 13 al 16 de julio, junto a artistas como Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Amaia o Tom Odell. Entradas a la venta en la página web del festival.

