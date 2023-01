Bop Pop cuenta que también fue acosado en los Feroz

Bop Pop ha desvelado que fue acosado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz, la misma en la que se han registrado otras dos denuncias por acoso sexual, una de ellas por parte de la actriz y cantante Jedet, que denunció en privado. Uno de los acusados es Javier Pérez Santana, productor de la película ‘Mi vacío y yo’, nominada en los premios, que ha sido puesto en libertad con cargos.

El escritor de ‘Maricón perdido‘ ha relatado su recuerdo de la fiesta a Angels Barceló: «Cuando vi lo que había pasado en la prensa y vi la foto del señor acusado, (recordé que) ese señor a mí me acosó en la fiesta. Estaba charlando con gente y vino tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía. En ningún momento pensé que se podía denunciar: pensé que me había tocado mi cuota de borracho baboso en una fiesta».

En la misma intervención, Bop Pop ha contado que la experiencia le hizo pensar en «lo maleducados que estamos cuando asumimos que esto es normal», porque él no pensó en llamar a nadie, y recuerda que su marido se coartó en defenderle «por si yo pensaba que me estaba tratando de un modo paternalista o incluso machista». El guionista y colaborador de televisión, cuyo nombre real es Roberto Enríquez Higueras, ha celebrado que la ley Sí es Sí impida que estos comportamientos queden impunes.

Al hilo de sus declaraciones en la radio, Bop Pop ha compartido otra reflexión sobre la ley Sí es Sí en sus redes: «La ley del #SoloSiEsSi nos está enseñando a entender que NO ES NORMAL que te violenten o incomoden o agredan. Que no hay que resignarse a soportar al borracho baboso de turno como si fuera un precio a pagar por salir de fiesta. Me parece un cambio muy importante y positivo».

❌ "Pensaba que era un borracho baboso y no pensé en denunciar. Vino como tres veces a intentar comerme la boca" 📹 @bobpopvetv confiesa que también fue acosado en la fiesta tras la gala de los Premios Feroz. pic.twitter.com/ku8w5cbHEp — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 30, 2023