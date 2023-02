Qué cantará Rihanna en la SuperBowl: apuestas

En exactamente 12 días se celebra la SuperBowl y en exactamente 12 días atestiguaremos el regreso de Rihanna a los escenarios después de muchos años. La cantante actuará en el intermedio y contará con 13 minutos para repasar toda su carrera plagada de éxitos.

En las últimas horas, el director musical de Rihanna, Adam Blackstone, ha declarado lo que ya esperas, que Rihanna prepara un show «épico» que mostrará «algo que nunca nadie ha oído o visto antes» (claro, es que Rihanna nunca ha cantado en la SuperBowl) y que contará con artistas invitados y sorpresas.

Es imposible adivinar qué canción cantará Rihanna y cuál relegará a un cajón entre todos los números 1 que ha cosechado. Entre las apuestas que imaginamos blindadas en el setlist se encuentran ‘Work’, pues no es una opción que Rihanna no reivindique sus raíces jamaicanas en el escenario más grande del mundo; ‘We Found Love’ por el componente de himno generalista, y ‘Diamonds’ por la cuota de balada épica, que también cumple ‘Love the Way You Lie’. Otras apuestas seguras son ‘Umbrella’, ‘Only Girl (In the World)’, ‘Don’t Stop the Music’, ‘Rude Boy’ y ‘Wild Thoughts‘ por lo vistosa que fue aquella performance en los Grammy. ¿Y recuperará Rihanna algunos de sus hits más tempranos, como ‘Pon de Replay’ o ‘SOS’? ¿Tendrá cabida ‘S&M’ o en absoluto?

Aunque para interrogantes las que producen otras de las posibles inclusiones. No tanto ‘This is What You Came For’, que, por título, hasta pega a modo meta; pero sí ‘Kiss It Better’, favorita de los fans, lejos de ser uno de sus grandes hits, pero que parece compuesta para un escenario como el de la SuperBowl, por el que pasó Prince, al que recuerda por su sonido de balada rock, pues hasta incluye un solo de guitarra eléctrica. ¿Y cuántas posibilidades hay de que RiRi recupere algún single olvidado como ‘If It’s Loving that You Want’? ¿Consideramos ‘What’s My Name’ olvidado muy a nuestro pesar? ¿Dónde está TikTok cuando se le necesita?

Piezas más sutiles como ‘Needed Me’ no es tan fácil imaginarlas en el contexto de la SuperBowl: de épica tiene muy poco. La balada ‘Take a Bow’ pudo ser número 1, también la colaboración ‘Live your Life’, pero suenan demasiado esclavas de su tiempo: sería peregrino que Rihanna las recuperara precisamente en este momento de su carrera. La balada ‘Lift Me Up‘, publicada hace unos meses, tendría más sentido por razones de actualidad, y dudo que Rihanna la margine tan pronto.

Entre los artistas invitados descartamos evidentemente a Drake, pues, hasta donde sabemos, ya no se hablan; a Britney, más ocupada dando volteretas en su casa que de su carrera musical, a Eminem porque no queremos que repita, y a David Bisbal porque ¿se acordará de quién es? A$AP Rocky, su novio y padre de su hijo, tiene alguna posibilidad, así como evidentemente Kendrick (‘LOYALTY.’), Calvin Harris o SZA, que lleva 7 semanas en el número 1 de álbumes en Estados Unidos con ‘SOS‘, y colaboró con Rihanna en ‘Consideration’, la canción «statement» de ‘ANTI‘ que tampoco dejamos de imaginar en el show. El 13 de febrero saldremos de dudas.