«Naatu Naatu» deja sin Globo de Oro a Rihanna, Taylor y Gaga

Sorpresa en la categoría musical de los repartidísimos Globos de Oro, ahora tan diversos. En concreto en Mejor Canción. Mientras Justin Hurwitz volvía a ganar el galardón a Mejor Banda Sonora por ‘Babylon’ -ya tenía otros premios por ‘La La Land’ y ‘First Man’-, en Mejor Canción se renunció a nombres tan mediáticos nominados como Lady Gaga, Taylor Swift y Rihanna.

La canción ganadora fue ‘Naatu Naatu’, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj, para la banda sonora de ‘RRR’. Se trata de una película india de más de 3 horas de duración que narra la historia de dos revolucionarios de la vida real, Alluri Sitarama Raju (Charan) y Komaram Bheem (Rama Rao), y su lucha contra el Raj británico. Está disponible en Netflix. Claro que en cuanto a las superestrellas nominadas, únicamente Rihanna se dejó ver por allí.

Como si aún pesara la mala reputación de los Globos de Oro durante los últimos años, Taylor Swift, que había escrito una canción preciosa llamada ‘California‘ para la cinta ‘Where the Crawdads Sing’, decidió quedarse ensayando para su tour ‘ERAS’. No hubo más rastro de Gaga que el agradecimiento de Ryan Murphy -entre a otras de sus actrices- cuando recogió un premio especial, el «Carol Burnett Award»; y la que sí nos ha dejado un par de memes ha sido Rihanna. Acudió junto a su pareja A$AP Rocky, pocas semanas antes de actuar en la Super Bowl, por lo que la excusa de los ensayos sabe a poco, Tay Tay.

‘Lift Me Up’ de Rihanna queda por tanto sin Globo de Oro por su inclusión en «Wakanda Forever». Con 150 millones de streamings 2 meses después de su edición, el tema medio sobrevive en el top 100 Global de Spotify. Y también queda sin premio la propuesta de Lady Gaga para ‘Top Gun’, ‘Hold My Hand‘, que ha tenido una respuesta comercial muy similar, más aceptable que espectacular.

El quinto nominado a Mejor Canción era Guillermo del Toro junto a Alexandre Desplat y Roeban Katz por ‘Ciao Papa’ para ‘Pinocho’. Al menos ellos arañaron el premio a Mejor Película de Animación.





The I C ⭐N I C @rihanna and @asvpxrocky are in the building! #GoldenGlobes pic.twitter.com/UUgzfVaIkg

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023