En bragas, enseñando culamen, y plantada de cuatro patas en la Gran Vía de Madrid, aparece la gigante Paula Cendejas en la portada de ‘FOMO’, su nuevo disco. Visualmente estamos ante un reclamo espectacular: ¿cuántas portadas así de llamativas has visto últimamente? Es verla y correr a escuchar el disco, con ganas de descubrir algo tan grande como lo que promete su cubierta.

Conocimos a Paula Cendejas allá por 2019, cuando empezaron a llegar sus primeros singles producidos por Alizzz. Después, la pandemia le hizo plantearse su carrera. La madrileña tiró para adelante, sacó un single con C. Tangana y lanzó su primer EP, ‘Contragolpe’, en el que se incluían interesantes producciones como las de ‘Sabaneta’ o ‘Nosotras’, entre el R&B alternativo y el urban actual. ODDLIQUOR, entre otros, se pasaban por los créditos.

- Publicidad -

Otro de esos talentos nacidos en Youtube (su versión de ‘Despacito‘ le abrió las puertas de la industria), Cendejas no ha conseguido aún dar un gran salto comercial. Sus canciones han solido ser correctas, no espectaculares (especialmente bien estaba el bolero con C. Tangana), pero su impacto ha sido bastante limitado. En ‘FOMO’ sucede lo mismo.

Adaptadas a la dulce voz de Cendejas, las canciones de ‘FOMO’ no buscan hacer demasiado ruido (excepto cuando incluyen disparos, como el dembow con Marc Seguí, ‘a tu manera’) y, entre relajaditos y tenues ritmos caribeños, ambientes envolventes y el ocasional efecto robotizado aplicado a la voz de Cendejas, persiguen más bien la sutileza de una Paloma Mami o un Danny Ocean. ‘x ti’ y ‘telenovela’, de los singles, son «earworms» agradables y tranquilos, correctos en lo suyo.

- Publicidad -

El reggateronero venezolano, por cierto, aparece en uno de los singles más contundentes, ‘cosquillas’, en el que declara que Cendejas es una «fucking diosa», pero es una de las pocas excepciones: el reggaetón de ‘salir’ y el house de ‘ojos coloraos’ también apuntan a la discoteca, sin ser en ningún caso explosivas. Se agradecen en una secuencia que puede pecar de plana, en la que pistas como ‘la decisión’ o ‘suspiro’ pasan más bien desapercibidas.

Así, quizá el mayor triunfo de ‘FOMO’ es que nos expone a una de esas voces bonitas y susurradas que tan bien suelen funcionar en el pop. La minimalista ‘vacío’ y, sobre todo, la atrevida versión de ‘Devórame otra vez‘ de Lalo Rodríguez, completamente transformada en una canción tranquila y serena, nada pasional, pero sí sorprendentemente tierna, apuntan en la buena dirección. Eso sí, como esa portada, nada…

Paula Cendejas actúa esta noche en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas siguen disponibles.