Quevedo, The Kooks y Ginebras se suman a Mallorca Live

Hoy Mallorca Live Festival suma nuevos nombres a los que ya se conocían, entre los que estaban Chemical Brothers, Moderat, Vetusta Morla, Bomba Estéreo y Viva Suecia, entre muchos otros. Interesante, especialmente, es una línea media en la que están algunos de los nombres clave del nuevo pop español, como rusowsky, Rojuu, Jimena Amarillo, Ralphie Choo, Blanco Palamera, La Plazuela, Irenegarry, Brigitte Laverne, Judeline, Alien Tango, Carlangas… En otras palabras, lo mejor del underground español en este momento.

A todos esos artistas que ya habíamos visto en el cartel del Mallorca Live Festival se añaden hoy The Kooks presentando su disco de 2022 ’10 Tracks To Echo In The Dark’; Quevedo, nada menos que el número 1 actual en Discos España con ‘DONDE QUIERO ESTAR‘; y Ginebras, que presentarán su álbum de 2023, el que incluye ese hitazo llamado ‘Alex Turner’.

Os recordamos que la sexta edición de Mallorca Live Festival tendrá lugar de jueves a sábado, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023, en el Antiguo Aquapark de Calvià. Las entradas de día y los abonos están disponibles desde 59€ en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets. Además, sabéis que hay packs especiales con vuelo y hotel para ir desde la península a través de Logitravel.

En cuanto al día en que actuará cada artista The Kooks liderarán la jornada del jueves 18 de mayo. Será también el día de Ginebras. Quevedo actuará el viernes 19 en la que será su primera visita a la isla.

Otros confirmados son tan variados, del rock al pop actual, como Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente y Helena Hauff. Además, Cocoon será el host del escenario de electrónica el jueves 18 de mayo. A Sven Väth le acompañará el DJ de música electrónica y dance Gregor Trasher, así como Emanuel Satie, Maurizio Schmitz, Sara de Araújo y Enric Ricone.