Jonas Blue y Felix Jaehn también están listos para el «finde»

Conocimos a Jonas Blue allá por 2015 con ‘Fast Car’, una adaptación al tropical house del éxito de Tracy Chapman que alcanzaba el número 2 de la lista de singles británica, es decir, superaba el desempeño comercial de la canción original, que «solo» llegó al quinto puesto. Después, el británico Guy James Robin triunfaba con ‘Perfect Strangers’ antes de colaborar con gente de todo tipo como Joe Jonas, Liam Payne, Rita Ora, Juan Magán o Ava Max: él es co-productor de ‘My Head & My Heart’.

Dispuesto a hacer bailar a las masas (o a hacerlas sudar en el gimnasio) con sus pulidos ritmos de house y EDM, Jonas Blue ha publicado un puñado de singles en el último año, entre los cuales destacan ‘Perfect Melody’ con Julian Perreta, ‘Don’t Wake Me Up’ con Why Don’t We o ‘Always Be There’ con Louisa Johnson.

Hoy, Jonas protagoniza una de las novedades del viernes con el que puede ser su single más divertido hasta la fecha. ‘Weekends’ es un hitazo de house espídico que suena efectivamente diseñado para petarlo en fin de semana. El tema no necesitaría, en este caso, una versión acelerada, pero visto que hasta ‘Miss You’ de southstar (a la que se parece por bpm), tiene una, todo es posible.

En este tema que nos habla de echar de menos a alguien «sobre todo los fines de semana», Jonas Blue colabora con otro rey del house: recordarás a Felix Jaehn por su remix de ‘Cheerleader’ de OMI, que fue número 1 en Estados Unidos, y un macrohit a nivel global, también en 2015.

Co-producida por el dúo berlinés BLYNE, ‘Weekends’ es una entre la montaña de novedades musicales que reunimos hoy en la playlist «Ready for the Weekend«.