Karol G ha publicado hoy el primer sencillo tras el anuncio de su próximo disco, ‘Mañana será bonito’, del cual todavía no sabemos fecha de lanzamiento. ‘X SI VOLVEMOS’ se trata de la primera colaboración de la colombiana con Romeo Santos, está producida por Ovy On The Drums (‘Tusa’, ‘MAMIII’, ‘PROVENZA’) y lo tiene todo para convertirse en el próximo hit de Carolina Giraldo.

‘X SI VOLVEMOS’ tiene una fórmula sencilla, en la que Karol y Santos le cantan al sexo post relación («A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida») sobre una base de reggaetón adornada con unos dulces acordes de guitarra. No inventa la rueda, ni pretende hacerlo, pero sí que es tremendamente pegadiza y las voces de tanto Karol como Santos brillan por sí solas.

Tiene una temática similar al clásico ‘Noche de Sexo’ de Wisin & Yandel, en colaboración con el propio Romeo Santos. De hecho, Karol G hace un guiño a este tema al final de la canción. Por el momento, ‘X SI VOLVEMOS’ no dispone de videoclip pero es muy probable que se publique uno en algún momento, dado que todos los singles que ha sacado Karol G en los últimos meses han recibido uno.

A su vez, es de esperar que ‘PROVENZA’, ‘GATÚBELA’ y ‘CAIRO’ estén incluidas junto a ‘X SI VOLVEMOS’ en el nuevo disco de Karol G, que llegará dos años después de ‘KG0516’ y será el cuarto LP de su carrera. Giraldo le contaba a la revista Rolling Stone que el título del largo, ‘Mañana será bonito’, viene de una frase que se repetía a sí misma en los días malos, cuando se sentía «desconectada de mí misma y de mis amigos».

