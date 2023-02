¿Cuál debería ser el siguiente single de Ava Max?

El Disco de la Semana ha sido ‘Diamonds & Dancefloors‘, el nuevo trabajo de Ava Max. Un disco que apuesta, como pocos hoy en día, por el pop puro y duro, por ese pop electrónico, bailable y pegadizo que asociamos a la época de Lady Gaga, Katy Perry y Kesha, y también al eurodance de los 90 y los 2000; y que no interrumpe el baile en ningún momento de sus 14 cortes.

Es difícil escoger un single entre todos los posibles que incluye ‘Diamonds & Dancefloors’. Por eso, Ava Max ha solicitado consejo a sus fans en Twitter. Entre los que han llegado incluso a ser «trending tpopic» se encuentra ‘Hold Up (Wait a Minute)’. Otro muy sugerido ha sido ‘Sleepwalker’. Nosotros apostamos por el «focus track» más reciente.

‘Ghost’ es el corte de ‘Diamonds & Dancefloors’ que se inspira de manera más evidente en el diva house de los 90. Un dardo pop que no falla en sus tres minutos de duración, y en el que no extraña encontrar en sus créditos de composición a Uzoechi Emenike, es decir, MNEK, productor asociado a dos recientes macrohits de house como son ‘Head & Heart‘ de Joel Corry y ‘Where Did You Go’ de Jax Jones. Sin embargo, MNEK contribuye en la composición, no la producción, que corre a cargo de Cirkut, colaborador habitual de Ava desde sus inicios.

Si ‘Diamonds & Dancefloors’ narra la disolución de una relación, ‘Ghost’ nos sitúa en el momento del enamoramiento obsesivo. La metáfora fantasmal es idónea para contarnos esa obsesión, pues Ava siente que esa persona le persigue por todas partes, que no se la puede quitar de la cabeza, y que esa persona «es a la que más amo y también a la que más temo».

No es la primera vez que Ava juega con la imaginería de terror: en el videoclip de ‘Freaking Me Out‘ visitaba una casa encantada. No estaría mal recuperar la idea para un posible vídeo de ‘Ghost’: con 4 millones de streamings, apunta a que será el siguiente single del disco.