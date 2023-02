Blanca Paloma representará a España en Eurovisión

Blanca Paloma se ha proclamado ganadora de Benidorm Fest y representará a España en el festival de Eurovisión, después de ganar el voto del jurado y también el televoto, sumando un total de 169 puntos. Su actuación de ‘EAEA’ ha vuelto a impactarnos en todo su poderío vocal, en su emocionante mezcla de flamenco y electrónica, y en la elegancia de la puesta en escena. Como es habitual, hemos estado comentando la gala en Twitter y en los foros.

Agoney ha sido el siguiente artista más votado, quedando en segundo lugar con 145 puntos, y Vicco la tercera con 129, tras obtener la máxima puntuación en el voto demoscópico. Finalmente, Megara se ha impuesto a Alice Wonder consiguiendo 106 votos frente a los 89 de la intérprete de ‘Yo quisiera’.

Fusa Nocta, que partía como favorita antes de las semifinales gracias a su canción, ‘Mi familia’, que fue la más escuchada por un breve periodo de tiempo, hasta que ‘Nochentera’ le pilló por banda, finalmente ha quedado en última posición.

Blanca Paloma – 40 puntos (total: 169 puntos)

Agoney – 35 puntos (total: 145 puntos)

Vicco – 30 puntos (total: 129 puntos)

Megara – 28 puntos (total: 106 puntos)

Alice Wonder – 20 puntos (total: 89 puntos)

Karmento – 25 puntos (total: 80 puntos)

José Otero – 16 puntos (total: 75 puntos)

Fusa Nocta – 22 puntos (total: 71 puntos)

Chanel ha entregado el micrófono de bronce a Blanca Paloma y ha anunciado que pronto podremos escuchar su «nuevo proyecto como artista». Además se ha anunciado que será jurado del nuevo talent ‘Cover Night’ junto a Mónica Naranjo y Miguel Bosé. Ruth Lorenzo presentará el programa.







Karmento ha sido la primera concursante en actuar. Con su emocionante presentación de ‘Quiero y duelo’ ha vuelto a convencernos de la valía de su propuesta manchega, 100% española, que NO flamenca, en Eurovisión, en contra de quienes dicen que «no pega» (¿y por qué no?). Sin embargo, ha sido presa de la emoción en algún punto, y cuando Nina decía que algunos artistas se han descontrolado vocalmente, es difícil no pensar que se refería, entre otros, a Carmen Toledo.

También podía referirse a Fusa Nocta. La joven promesa partía con mucho margen de mejora respecto a su performance en la primera semi, y aunque ha pisado el escenario de manera mucho más segura que el martes, en el apartado vocal ha habido momentos en que ha sonado incontenida, mientras en otros la coreografía parecía llevársela por delante. Le ha pasado lo mismo a Vicco, a la que se ha percibido algo nerviosa, aunque está claro que ‘Nochentera’ ha conquistado al público.







Aunque la mayor oportunidad perdida puede ser la de Megara. Con una performance alucinante desde el segundo uno, el grupo merecía haber llevado el rock a Eurovisión gracias a su espectacular puesta en escena cyberpunk, a su soltura en el escenario y enfrentando las cámaras, a la garra y el carisma de su vocalista. Por supuesto, Agoney se ha impuesto a ellos y ha quedado en segundo lugar con una performance mejorada respecto al primer pase: vocalmente le ha quedado mil veces mejor el momento ‘La piedad’, aunque el grito final debería haber sido más épico. El canario, por cierto, ha confirmado que ‘Quiero arder’ es el primer single de su próximo disco.

Entre quienes han salido muy bien parados en la final se encuentran también Alice Wonder y José Otero, que han realizado presentaciones estupendas en lo suyo, aunque sin terminar de convencernos de que su propuesta era la más apta para Eurovisión. En especial, Alice Wonder podía haber dado la sorpresa debido a la belleza de su puesta en escena, tan onírica, y a su personal voz, pero su canción no tiene mucho gancho: es pura emoción desgarrada.





Ha abierto la gala uno de los artistas invitados, Manuel Carrasco, con un look muy 70s, tanto que por un momento parecía que había empezado un nuevo episodio de Cachitos. ‘Eres’ puede ser su canción más disco y más retro. Como colofón final, Ana Mena ha cantado su nuevo single ‘Un clásico’ y en ‘Las 12’ se le ha visto más divaza que nunca. Después, Mónica Naranjo ha recuperado su éxito ‘Sobreviviré’, en su look más Raffaella. El público gritaba «Mónica a Eurovisión»: ojalá.