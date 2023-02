Jessie Ware se desmelena en la exultante ‘Pearls’

Jessie Ware ha detallado su nuevo disco, muy esperado pues ‘What’s Your Pleasure?‘ fue claramente uno de los Mejores Discos de 2020, exactamente el 2º mejor de ese año para la redacción de JENESAISPOP, solo por detrás de Dua Lipa.

El quinto álbum de estudio de Jessie Ware llevará por título ‘That! Feels Good!’ -aparentemente una respuesta a la pregunta que planteaba el título del elepé anterior- y saldrá el 28 de abril. El título de ‘That! Feels Good! también es rabiosamente camp, tanto como el nuevo single que Jessie nos regala hoy.

Tras el pelotazo (musical, no comercial) de ‘Free Yourself‘ llega ‘Pearls’, una nueva producción de Stuart Price que juega con el sonido de la música disco de los 80, y recuerda al ‘Take Me Home’ de Cher (que luego versionó Sophie Ellis-Bextor), modernizada, eso sí.

Plenamente comprometida con esta etapa disco de su carrera, Jessie entrega una canción exultante, eufórica y divertida, rebozada en purpurina, con la que busca desmelenarse en la discoteca hasta que las «perlas» de su collar le vuelen por los aires. Jessie también quiere llegar a la «luna», a la que llega gracias a los agudos imposibles que realiza en el estribillo y que, en sus propias palabras, se lo harán pasar canutas cuando le toque cantar la canción en directo.

Así queda el (breve) tracklist de ‘That! Feels Good!’:

01 That! Feels Good!

02 Free Yourself

03 Pearls

04 Hello Love

05 Begin Again

06 Beautiful People

07 Freak Me Now

08 Shake the Bottle

09 Lightning

10 These Lips