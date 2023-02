En la misma semana en la que Roger Waters recibía una invitación por parte de Rusia para hablar sobre la guerra en la ONU, en la cual reiteró su creencia de que el conflicto fue provocado por Ucrania, y en la que tanto David Gilmour como su mujer le dedicaban unos punzantes tuits tachándole de «antisemita, mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino y megalómano»; el exmiembro de Pink Floyd declaraba en una entrevista con The Telegraph que había estado regrabando el clásico ‘The Dark Side Of The Moon’, uno de los discos más vendidos de la historia, «desde cero» y sin el conocimiento de sus antiguos compañeros de grupo.

Además de la sorprendente noticia sobre el icónico álbum de Pink Floyd, en la entrevista Waters también habló de temas como China, Spotify, Ecuador, Israel, Biden, Putin o su amistad con Gorbachov, aunque, como indica el entrevistador, este había sido convocado para hablar sobre el disco. Sobre este, Waters aseguraba que todavía le faltaban algunos detalles, pero le reprodujo la versión completa al periodista de The Telegraph, Tristram Fane Saunders.

La nueva reimaginación de Waters estaba programada para ser lanzada en marzo. Sin embargo, apuntan que finalmente ha sido retrasado hasta mayo y, aunque Waters no tiene «ni idea» sobre los problemas de copyright que puedan surgir, aseguran que el lanzamiento «va a ocurrir». Recordemos que Waters dejó Pink Floyd en 1985, pensando que ese sería el fin de la banda. Lo que ocurrió fue que los miembros restantes siguieron haciendo giras y discos durante muchos años más, y quedándose así legalmente con el nombre de Pink Floyd.

«Yo escribí ‘The Dark Side Of The Moon’, vamos a dejarnos de toda esta mierda de ‘nosotros'», juraba Waters. Por otro lado, pese a haber escrito todas las letras del LP, está acreditado con la composición de tres de los diez temas, tal y como señala Fane Saunders. Sobre la nueva versión, este comentó que ‘Time’ suena «maravillosa» con el envejecido timbre de Waters, que ‘Breathe’ ha sido reemplazada por un «magnífico y tranquilo groove acústico» y que ‘Money’ está teñida de un rollo «country», pudiendo ser «un corte tardío de Johnny Cash». Otras de las diferencias más notorias es que ahora el disco tiene a Waters hablando por encima de todos los tracks instrumentales.

