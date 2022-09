Roger Waters se encuentra de gira presentando ‘This is Not a Drill’, su nuevo espectáculo basado en la música de Pink Floyd. El show llegará a España en marzo de 2023, pero no a Polonia, donde Waters tenía dos conciertos programados, en la ciudad de Cracovia, los días 22 y 23 de abril. Live Nation Poland ha cancelado ambos conciertos sin dar explicaciones.

La cancelación de los dos conciertos de Waters confirmados en Polonia se ha producido en medio de las polémicas declaraciones de Waters sobre Ucrania, que le han llevado a dirigirse a la esposa de Zelenski y después también a Vladimir Putin, en sendos comunicados publicados en Facebook, donde pide tanto a Putin como a Zelenski que lleguen a un acuerdo que aleje al mundo de la posibilidad de una guerra nuclear.

La polémica empezaba cuando Waters publicaba una carta dirigida a Olena Zelenska, mujer de Zelenski, en la que responsabilizaba a los «nacionalistas extremistas» de Ucrania de «haber llevado a su país por el camino de una guerra catastrófica», pero sin mencionar el papel de Rusia en el conflicto. Zelenska respondía a Waters que «a quien tienes que pedir paz es al presidente de otro país».

A continuación se involucraba en la historia Łukasz Wantuch, concejal de Cracovia, quien criticaba las palabras de Waters y recordaba el apoyo de Polonia a Ucrania durante la guerra. El concejal planea celebrar una votación parlamentaria que proclame a Waters «persona non grata» en la ciudad y, en un artículo, ha instado a la población a no asistir a la gira de Waters. El músico británico ha acusado a Wantuch de intentar censurar su mensaje y ha tildado sus acciones de antidemocráticas. Es en este momento cuando Live Nation Poland cancela los dos conciertos de Waters en Cracovia sin explicar motivo.

En una nueva misiva, Waters pide a Putin que asegure a la población mundial que no pretende conquistar otros territorios más allá de las fronteras ucranianas y que tampoco desea iniciar una guerra nuclear, y sugiere al presidente de Rusia que, de llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, firme un acuerdo vinculante donde asegure que nunca más va a invadir otros territorios. Concluye: «Lo sé, sé que Estados Unidos y la OTAN invaden países todo el tiempo, pero eso no significa que usted debiera hacerlo. Su invasión de Ucrania me pilló completamente por sorpresa, provocada o no».