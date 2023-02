A falta de cuatro días para la Super Bowl y la esperadísima actuación de Rihanna, que tendrá lugar el próximo lunes, la estrella del pop ha realizado una conferencia en Apple Music para brindar nuevos detalles sobre el evento y actualizar el estado de su nueva música.

Rihanna asegura estar tan centrada en la importante actuación que «me he olvidado totalmente de San Valentín» y de que «mi cumpleaños está llegando». Empezó comentando su decisión de llevar a cabo algo tan importante como el descanso de la Super Bowl, tras no haber pisado un escenario en siete años. Sin embargo, apunta que «es importante para mí hacer esto este año», nombrando como prioridades la «representación» y que «mi hijo vea esto».

En cuanto a como van a condensar la gran lista de hits de la de Barbados, que van desde ‘Pon de Replay’, hasta ‘Work’, pasando por ‘Only Girl (In The World)’, la superestrella afirmaba que ese ha sido «el mayor desafío»: «Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera en la que podríamos haberlo hecho», aseguraba la superestrella. Además, avisaba de que «hemos tenido que dejar de lado algunos temas, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo de reducción», para un número con una duración de 13 minutos.

Rihanna ha hablado sobre la importancia de la Super Bowl en relación a sus raíces culturales en Barbados, reiterando el tema de la «representación», especialmente para «inmigrantes» y «mujeres negras»: «Nunca podría haber adivinado que llegaría hasta aquí, así que es una celebración de eso. Estoy emocionada por tener a Barbados en el escenario de la Super Bowl».

Fenty también habló sobre uno de los temas más candentes en relación a su figura: su nueva música. Al responder a la pregunta sobre cuál es su situación actual respecto a la creación musical, esta respondió que «me siento abierta»: «Estoy abierta a explorar, descubrir y crear cosas nuevas para mí. Cosas diferentes. Cosas extrañas. Raras. Quizás mis fans no le encuentren el sentido. Quiero divertirme con la música», declaró Rihanna.

