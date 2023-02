Kelela sobrevive a la noche en una sauna en ‘Contact’

Kelela acaba de publicar un firme competidor a “Disco de la Semana” junto a lo nuevo de Yo La Tengo, Tennis, Andy Shauf o Caroline Polachek, que sale el próximo martes por San Valentín. Entre el R&B, el ambient y la vanguardia, ‘Raven’ no está decepcionando a sus seguidores. Las casualidades no existen y no es casualidad que la autora de ‘Take Me Apart‘ publique en el prestigioso sello de electrónica WARP.

‘Raven’ se nos ha presentado con singles com ‘Happy Ending’, que ya fue “Canción del Día” hace unas semanas, ‘On the Run’ o ‘Contact’. El “focus track” para playlists ahora mismo es ‘Enough for Love’ y esta es la canción que se ha arriesgado a llevar al programa de Jimmy Fallon (vídeo bajo estas líneas), pero es ‘Contact’ la que vamos a escoger como “Canción del Día” para este sábado.

‘Contact’ es una de las producciones más bailables del a veces muy tranquilo ‘Raven’, optando en este caso por los ritmos drum&bass que se popularizaron en los años 90. Si el disco habla oficialmente sobre «explorar la autonomía, la pertenencia y la autorrenovación como sanación», sobre convertir «su vulnerabilidad como mujer negra en poder» y sobre abrazar la influencia de las personas negras en la música pop, esta canción no es una excepción.

Pero además la letra del tema se adentra en la noche en uno de esos ejercicios de sensualidad propios de Kelela. La artista comienza diciendo que va a dar un paseo por «la parte oeste de la ciudad», «de fiesta en fiesta», y manteniéndose despierta «aunque sea tarde».

Kekela apela al trabajo duro de cada día como justificación, y su estribillo la encuentra en un entorno que va sonar mucho a Froilán. Literalmente «en una sauna», «a las 2 de la mañana», ofreciéndose: «estoy aquí, si quieres», «los demás se han apagado».

El vídeo es más casero, como mostrando el momento previo a salir, con ciertas reminiscencias de ‘7/11’ de Beyoncé.





