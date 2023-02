Vuelve Feist otros 6 años después

Feist anuncia que su próximo disco se llamará como su serie de conciertos ‘Multitudes’, y saldrá el próximo 14 de abril, dentro de 2 meses justos. Será su primer álbum en 6 años, que son los que han pasado desde ‘Pleasure‘… que a su vez llegó 6 años después de ‘Metals‘.

Además, coincidiendo con el Día de San Valentín, la autora del formidable ‘The Reminder’, ha estrenado 3 temas de tal disco, lo cual significa que ya puedes oír un 25% del mismo. Se trata de las canciones ‘In Lightning’ (que abrirá el disco en plan tune-yards), la acústica ‘Hiding Out in the Open’ y la también folkie aderezada con cuerdas en un momento puntual ‘Love Who We Are Meant To’.

Multitudes:

01 In Lightning

02 Forever Before

03 Love Who We Are Meant To

04 Hiding Out in the Open

05 The Redwing

06 I Took All of My Rings Off

07 Of Womankind

08 Become the Earth

09 Borrow Trouble

10 Martyr Moves

11 Calling All the Gods

12 Song for Sad Friends







