‘Cabeza gris’ es el sonido de la «Ruina», el remordimiento, de Pau Vegas

Pau Vegas, otrora conocida por ser teclista de Amaia y Dora, entre otros, ha publicado esta semana su primer EP. Se llama ‘Esperanza y ruina’ y lo ha producido El Extintor, que no es otra cosa que el combo formado por Marcel Bagès y David Soler, últimamente detrás de varios proyectos tras la separación de Maria Arnal y Bagès. Este miércoles 15 de febrero Pau Vegas se presenta en directo en la Sala Siroco de Madrid como parte de la programación de Inverfest.

Algunos recordaréis que ya os hablamos de Pau Vegas el año pasado dado el encanto de canciones como ‘Cuántas noches’. Esta abre el actual EP, que se completa con otras 3 pistas. ‘Otra vez tú’ aparece ligeramente influida por el hip hop colorista, desenfadado y costumbrista, no tan lejano a proyectos a su vez tan dispares como Feria, Las Bistecs y Aries. La inédita ‘Muy cerca del suelo’ -a piano- tiene la idea de representar la «esperanza» del título del EP, pero la mejor es ‘Cabeza gris’, editada en enero. Es, más bien, «la ruina».

Los beats tortuosos de ‘Cabeza gris’ y sus efectos sonoros abrumadores -con el sello de Bagès y Soler- parecen los mismísimos sonidos del arrepentimiento. Y es que como indica la propia nota de prensa, la canción ha querido retratar un momento en el que multitud de ideas se nos agolpan en la cabeza: «un día con niebla que nos nubla el pensamiento, un lugar que echar de menos, un momento borracho volviendo a casa, una emoción obsesiva que provoca el no poder cambiar nada». De ahí la repetición de frases como «ahora me arrepiento, he quitado la vista, ya no hay ventanas por las que mirar» o ese momento cumbre en el que incluso varias frases suenan a la vez en los últimos segundos del tema.

Tras actuar este 15 de febrero en Madrid, como decíamos, el 18 de marzo estará en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Más fechas saldrán más adelante, permaneced atentos a sus redes sociales.



