Paco León: «Quería salir del realismo y adentrarme en la fantasía»

Los nuevos invitados de «Revelación o Timo: el podcast de JENESAISPOP» son Paco León y DORA, que vienen a presentar su nueva película, ‘Rainbow’. Se trata de una adaptación muy libre de ‘El Mago de Oz’ de L. Frank Baum que tras su paso por el Festival de San Sebastián, llega este viernes 23 de septiembre a los cines de toda España y el día 30 lo hará a Netflix.

Paco León nos explica cómo ha llegado a hacer una película tan arriesgada y diferente a las «Carminas» y ‘Kiki, el amor se hace‘: «Me aburro pronto de mí mismo y meterme en camisa de once varas me gusta. Quería salir del realismo y adentrarme en la fantasía sin perder ese tono. Aunque no es un musical como género: es un musical no musical. En el musical americano se canta sin ninguna razón, solo por convención y aquí queríamos que hubiera un porqué. No quería perder esa relación con la realidad, porque en la realidad hay mucha magia también».

De hecho, la música de la película ocupa gran parte de la conversación de este episodio del podcast, lo que incluye a Blondie, Arca o C. Tangana. Este de hecho ha regrabado una versión de ‘Nunca estoy’ con DORA, quien nos confiesa que se encerró en el baño a llorar de los nervios y/o felicidad de grabar con uno de sus referentes.

Sobre las críticas que pueda tener esta película, Paco León responde: «Tengo intriga, es verdad que por primera vez he sentido el peso de las expectativas. Empecé a dirigir como una actividad extraescolar. Yo soy actor y luego hago mis cosas con mi madre. Pero tras ‘Arde Madrid’, la cosa se ha puesto importante. La gente me dice «a ver, a ver, a ver», y yo digo: «¡bajad!». Creo que he conseguido hacer a medida lo que me ha dado la gana. Habrá gente que le guste y gente que no. Y estoy bastante bien con eso».

León nos habla sobre la faceta LGBT+ de la película (justo el personaje del «león»), sobre la dirección artística, sobre la conversación que mantiene toda la película entre lo viejo y lo nuevo y sobre los cameos, que incluyen a un montón de artistas nacionales que reconocerás si eres habitual de JENESAISPOP y también por ejemplo, Sister Deborah, una activista de Ghana.

DORA nos habla sobre por qué descartó un tema que le parecía demasiado comercial para la película (llamado ‘Unión Soviética’), sobre cómo ha sido trabajar con dos grandes titanas como Carmen Maura y Carmen Machi, y sobre la derriba de géneros musicales en nuestros tiempos. «Qué momento más bonito para vivir en la música. Yo que soy muy prejuiciosa y muy de «todo lo de antes era mejor», pero me pongo a pensarlo y es que se han roto todas las barreras. Antes unos eran así, los rockeros así, los otros así… Ahora todo vale, tú puedes hacer lo que te salga de los cojones».