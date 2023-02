Bad Gyal ‘prende’ el WiZink por primera vez

Bad Gyal acaba de realizar sus dos mayores conciertos hasta la fecha, comenzando el 11 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona y terminando por todo lo alto el pasado viernes 17 con su primer WiZink Center, prácticamente lleno. Un poco más de 15.000 personas presenciaron cómo Alba Farelo finalmente se convertía en toda una superestrella nacional en un show infestado de hits, poderío y mucho, mucho drip. El paso de princesa a reina.

Farelo salió al escenario justo a tiempo para que no le diese algo de la emoción a la chica que tenía al lado, la cual no podía aguantar más la espera: “Que me mareo”. Bad Gyal salió con un brillante vestido de lentejuelas de Paco Rabanne, con una expresión seria pero orgullosa que lució durante la mayoría de la velada y sin decir ni una palabra dio comienzo al bombardeo de éxitos. ‘Blin Blin’, ‘Slim Thick’ y ‘Pussy’ se sucedieron sin parón. Suficiente para calentar a todo un WiZink.

La catalana se llevó con ella a un grupo de bailarines y bailarinas para apoyar los momentos más eufóricos. Por suerte, sabían desaparecer rápidamente en momentos concretos para dejar todo el spotlight a la protagonista de la noche. Bad Gyal sola frente a 15.000 personas y aun así su presencia en el escenario era innegable.

Llegó el primer adelanto de ‘La Joia’, el próximo disco de Bad Gyal, descrita por ella misma como un tema “romántico”. Acto seguido, esto fue reforzado por una pedida de matrimonio en directo, de una chica a su novio. Dijo que sí. No hubo más sorpresas románticas, pero sí que hubo seis canciones inéditas más en el setlist. Destacaron el tema colaborativo con Nicki Nicole, nombrado por los fans como ‘Enamórate’, y la que reprodujo justo antes de ‘Zorra’, un rompepistas absoluto con toques folclóricos en la melodía. A lo ‘Demasiadas Mujeres’, pero más pastillera.

Al llegar el tercio final, ya habían sonado temas como ‘Sin Carné’, ‘Su Payita (Gramos)’, ‘Santa María’, ‘Flow 2000’, ‘Hookah’, ‘Tremendo Culón’ y ‘44’. Increíblemente, todavía quedaban muchos exitazos. La segunda sorpresa llegó con ‘Real G’, en la cual salió Quevedo para realizar su parte. El canario cantó por primera vez en el WiZink y, además, lleno. Vamos, que cuando Bad Gyal le dio las gracias para despedirle, este se retiró visiblemente emocionado con una sonrisa tonta de oreja a oreja.

‘La Prendo’ fue una de las canciones más disfrutadas y más coreadas por el público, todas gritando al unísono, y a capella, ese estribillo grabado en fuego: “Yo soy la que mato / Coro con lo’ capo’ / Loquita paso el rato / Controla tu gato”. Fue incluso más cantada que ‘Alocao’, que igual ya estaba un poco demasiado quemada para la gente.

En la recta final, Bad Gyal se retiró del escenario mientras sonaba ‘Sexy’ para cambiarse de atuendo mientras los bailarines realizaban una exhibición de baile en la pasarela del escenario. También, de lo más divertido de la noche. Alba volvió con un precioso vestido rosa de Blumarine que, por desgracia, solo lo lució en cuatro temas más, que culminaron con el gran clasicazo de su carrera, ‘Fiebre’.

Pese a mantener una actitud seria y de ‘bad bitch’ total durante todo el concierto, Alba Farelo también dejó ver su lado más sensible al ver a todo un WiZink celebrando su discografía. Ella lo mostraba esbozando una agradable sonrisa, saliéndose ocasionalmente del personaje de Bad Gyal. El WiZink no se llena todos los días y menos en tu primera vez. Por supuesto, también llevó a cabo la experiencia Bad Gyal que todos conocemos y amamos, con su ‘pussy’ siendo el rey del escenario en todo momento.