Socunbohemio recuerda un amor pasado en otra delicia guitar-pop

El de Socunbohemio es uno de los discos nacionales que más esperamos este año. ‘Conte de les quatre estacions’, el debut oficial del barcelonés Artur Viñas, sale el día 17 de marzo y el primer avance, ‘El conte que mai s’acaba’, llegaba hace un par de meses y pasaba por nuestra sección «Canción Del Día».

Estos días, Viñas ha publicado un segundo adelanto, igualmente recomendable. ‘Ses paraules s’emporta el vent’ es otra de esas delicias de guitar-pop que tan bien se le dan, y es la Canción Del Día para este miércoles. Te gustará si te gusta Real Estate.

La canción habla de un amor que Viñas anhela, porque ya no está presente en su vida. «Hace mucho tiempo que no sé de ti / y el tiempo me ahoga dentro de su luz», canta al principio. Por su cama pasan extraños, pero él sigue pensando que sigue intimando con esa persona, enredándose en «caricias y besos». Viñas imagina que habría hecho las cosas diferentes con esa persona, pero concluye que «soy esclavo del presente y las palabras se las lleva el viento».

El final de ‘Ses paraules s’emporta el vent’ nos da más contexto. En un verso más sosegado y reflexivo, sin baterías, Viñas se dirige directamente a la chica a la que dedica la canción, hablándonos de una persona «orgullosa y llena de engranajes que no sé descifrar». Sin embargo, él se reconoce incapaz de olvidarla y seguir adelante.

Socunbohemio ha lanzado ‘Ses paraules s’emporta el vent’ junto a un cuco lyric video rodado en las Glòries de Barcelona, en el que vemos a dos personajes -interpretados por Arnau Verdaguer y Marc Baltà- volando una cometa, durante un día soleado.