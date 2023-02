5 claves para entender ‘Raven’ de Kelela

Kelela es uno de los nombres fundamentales del pop electrónico actual. Su fusión de ritmos de club futuristas y R&B alternativo le ha llevado a convertirse en una de las estrellas del sello Warp Records (Boards of Canada, Aphex Twin) y en una artista alabada por la crítica. ‘CUT 4 ME‘ (2013) y ‘Take Me Apart‘ (2017), así como el EP ‘Hallucinogen‘ (2015), son tres espectaculares ejemplos de su visión, a los que se acaba de unir ‘Raven‘, su segundo disco oficial (tercero si contamos la mixtape de debut).

En ‘Raven’, Kelela se sumerge en aguas nuevas y renace, en una serie de canciones en las que se libera de la opresión de una sociedad podrida por el racismo, para encontrar la felicidad en la pertenencia a su propia comunidad negra y queer. Las canciones visitan la pista de baile (‘Contact’) pero también emocionan desde la introspección (‘Sorbet’), y suponen otra colección de grabaciones excelente de Kelela. Es el Disco de la Semana y lo analizamos en 5 claves.

Cartas a la industria: Kelela siempre ha sido crítica con el racismo en las entrevistas, en todas sus formas. En 2020, la cantante cortó lazos con varios socios mediante una serie de cartas en las que exponía sus necesidades. La cantante no iba a colaborar con personas que no se comprometiesen a combatir los problemas que afectan específicamente a la gente negra. Kelela perdió al que era su business manager, y también se liberó de un contrato editorial con Sony Music. Algunos ignoraron sus misivas.

Colorismo y misoginia negra: En 2017, Kelela publicó un escrito en el que denunciaba que la industria de la música utilizaba a las personas negras para dar una imagen de progresismo e inclusión, cuando rara vez les daba voz. En concreto, las problemáticas del colorismo (sesgo negativo hacia personas de piel más oscura) y la mysoginoir (el tipo de misoginia que afecta a las mujeres negras) han afectado personalmente a Kelela, y las letras de ‘Raven’ hablan de liberarse de un sentimiento de insatisfacción y de tristeza con el mundo. «Far away» es una de las frases más repetidas por una razón.

Libros, documentales, podcasts: Detrás de ‘Raven’ hay un trabajo de documentación en el que Kelela se ha apoyado para hacer entender su visión. Cualquiera que busque enriquecer la escucha de ‘Raven’ es libre de leer algunos libros sobre racismo o misoginia negra que Kelela ha recomendado, como ‘Reader on Misogynoir’ de Kandis Williams, ‘The will to change’ de bell hooks o ‘Algorithms of Oppression’ de Safiya Umoja Noble. Kelela también ha recomendado a autores masculinos, como Kiese Laymon y su texto ‘Heavy: American Memoir’, o ese artículo viral de Damon Young llamado «Los hombres heteros negros son la gente blanca de la gente negra«. También el podcast ‘Seeing White’ y el documental ‘The Last Angel of History’ le han servido de inspiración.

El público negro y queer: «Cuando sirvo a mi comunidad, me sirvo a mí misma» es una de las declaraciones que ha dejado Kelela durante la promoción de ‘Raven’. Kelela ha creado su disco pensando en la gente a la que apela específicamente su mezcla de R&B, electrónica, drum ‘n bass, ambient, jazz… y esa es la gente que está «en primera fila de mis conciertos», gente que, como ella, es orgullosamente negra y queer. ‘Raven’ es un disco hecho por y para ellos, un trabajo en el que Kelela encuentra la felicidad, la catarsis, en el hallazgo de «una red social de personas que también se sienten marginadas».

El título: Kelela ha dicho que ‘Raven’ narra un renacer. Sin embargo, titular el disco «Ave Fénix» le parecía una decisión demasiado obvia. La imagen del «cuervo» le parecía idónea porque es un ave «asociado a la pérdida y a la mala suerte» pero que también representa la «profecía», la «sabiduría» y el «puente entre el mundo material y el de los espíritus». Ella se identifica con el cuervo porque se considera una «traductora de emociones», lo cual es evidente en este emocionante disco.