La «máquina» de Surfin Bichos no es sólo «de follar»

Surfin’ Bichos anunciaron hace un par de meses que su nuevo disco, el primero en 30 años, sería editado por Sonido Muchacho. Los autores de ‘Hermanos Carnales’ comparten así sello con gente como Carolina Durante, Sen Senra o La Bien Querida.

Hoy conocemos el primer adelanto de ese álbum que tienen preparado: ‘Máquina que no para’ es nuestra «Canción del Día». Se trata de una composición con la versión más inmediata de las melodías de Fernando Alfaro -esta un pelín ‘Common People’ de Pulp- hasta el punto de que pasaría más bien por ser uno de los «greatest hits» de Chucho.

Oficialmente el grupo se sirve de un «texto autorreferencial para explicar por qué siguen en esto más de 30 años después de arrancar su andadura musical». También su sencillo videoclip conectará con la estética de la banda que recordamos de discos como ‘Fotógrafo del cielo’.

‘Máquina que no para’ recuerda el primer encuentro entre -digamos- dos viejos amigos, en principio no demasiado fan entre sí. «No me gustan tus canciones», dice uno de ellos. «No me importa si te gustan, hasta lo prefiero, creo que me hace sentir más vivo, si estás conmigo en esto», responde el otro. Todo ello antes de un estribillo que nos define como «Máquinas que no paran de sangrar» y «de follar», pero sin que el texto con el sello de Alfaro se quede en ese chascarrillo tan coreable en fiestas y conciertos.

Y es que al final tanta garra sonora se contrapone a la imagen de Alfaro mirando exactamente hacia la nada, como no podía ser de otra manera por parte de uno de los autores que más nos han hablado de muerte y nihilismo en la historia del pop español: «La sangre tatuada seguirá hasta la nada, y así ya conocer el más allá… que no existe, sólo existe «más allá» y más allá no hay nada, voy a quedarme a mirar».