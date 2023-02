Sarah McCoy / High Priestess

‘New Orleans’ era el primer tema del debut de Sarah McCoy porque aquella era su ciudad. La cantante y pianista nos cantaba entonces sobre los secretos que encierra su agua, en medio de una melodía tremebunda que consentía comparaciones con Amy Winehouse pero también Fiona Apple. La de Etta James es una de las pocas cuentas que la artista sigue en Instagram, pero es significativo que también veamos por ahí a la paquistaní Arooj Aftab.

El segundo disco de Sarah McCoy nos muestra a otra personalidad diferente. Asentada en París y bajo la producción de dos productores tan alejados de las modas y de la industria como son Chilly Gonzales y Renaud Letang (de Feist a Manu Chao), ha dado a ‘High Priestess’ un toque más electrónico, ceremonial y oriental. La artista apegada al jazz y al blues que se dio a conocer permanece aún en alguna de las mejores canciones, como la balada ‘Take It All’, o en alguna de las más populares, como ‘Go Blind’; pero luego nos ofrece algo más.

Y ese algo más da lugar a alguna de las mejores grabaciones que la cantante haya realizado por el momento. Abre este ‘High Priestess’ un tema tan sublime como el industrial ‘Weaponize Me’, una faz oscura que volverá a emerger en otros puntos clave de este álbum, como ‘La fenêtre’.

Los textos de este álbum nos hablan de superación, de dejar atrás relaciones tóxicas, de libertad. ‘Weaponize Me’ denuncia cómo «cada mentira fue una bala en tu arma», pero después el texto se levanta: «te enseñaré mis dientes y luego te consumiré, como quien realmente eres». ‘Go Blind’ habla de más «insultos» y «falta de afecto». ‘Sometimes You Lose’ lidia con «los peores errores cometidos», mientras la mencionada canción en francés, de destino truculento, o más bien de poco futuro, advierte: «será la última vez que me amenazas (…) ya está escrito».

La sublimación del nuevo estilo de Sarah McCoy tiene lugar en el tema ‘Sorry for You’, de momento el más importante de su discografía. Es uno de los que mejor equilibra raíces con ese aroma trip-hop que ha adoptado en esta era, y el texto es todo relevancia en sus dardos sobre aceptación, gordofobia y desafío: «me han dicho durante toda mi vida que me disculpe / «lo siento» por ser mujer, por reírme alto / «lo siento» por mi tamaño, por tu descontento cuando no soy dócil / «siento» no hacer «match» con tu perfil»… Todo para concluir al final «que no es débil, que no se va a romper» y que si lo siente… es por ti. Por quien no quiera verlo.

Comparte su gusto por lo oriental ‘Oracle’, de repeticiones como mantras al amanecer; y dan cuerpo y sentido al disco tanto el interludio lleno de voces y entrega ‘Forget Me Knot’ como alguna pieza más experimental como ‘Long Way Home’. En su frase «This is for my Mamma / She led the way / She held the candle» sigue viva la Sarah McCoy más clásica, solo que ahora se nos presente con otro atuendo.

Sarah McCoy actúa el 11 de abril en Caprichos de Apolo, Barcelona, y el 14 de abril en Madrid (Institut Français).