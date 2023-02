La diva-leona Sarah McCoy customiza el jazz y el blues clásicos

Entre los discos que nos han llegado este mes de enero está el segundo de Sarah McCoy. En él la cantante, pianista y compositora de Nueva Orleans que en principio podía recordarte a la Amy Winehouse del primer álbum o a Brittany Howard de Alabama Shakes, reinventa los sonidos jazz y blues que la dieron a conocer.

Corría el año 2019 cuando Sarah McCoy editaba un debut llamado ‘Blood Siren’, con singles como el minimalista ‘Boogieman‘, que curiosamente la afianzaba en lugares como Francia, Turquía, Bélgica y Alemania, donde residen sus principales oyentes. Te gustará si te gusta Tamino. Este nuevo ‘High Priestess’, bajo la producción de personajes tan queridos por aquí como Chilly Gonzales y Renauld Letang (ambos colaboradores de la primera Feist), presenta un registro mucho más electrónico y variado, como es palpable en su canción de apertura, ‘Weaponize Me’. Presentará este trabajo en Caprichos de Apolo el 11 de abril junto a su banda.

La base jazz que identificaba la música de Sarah McCoy no se ha ido a ningún sitio en canciones nuevas como ‘Go Blind’, en la que puedes degustar su interpretación desgarrada. Y lo mismo podemos decir sobre la ambiental y minimalista ‘Long Way Home’. ‘Sorry for You’, nuestra Canción del Día para este lunes, divaga entre el R&B y el trip-hop, con el añadido de un instrumento oriental. Versando sobre la de veces que Sarah McCoy ha tenido que disculparse a lo largo de su vida, por ejemplo por su «tamaño» como indica la letra, asegura que si ahora «lo siente» es por los demás. El tema podría haber sido un hit en los tiempos de Jay-Jay Johanson.

‘Oracle’ es una pieza de lo más inquietante, aunque mi momento favorito de este segundo disco ‘High Priestess’ es el paso de la coral ‘Forget Me Knot’ embriagadora, casi a capella (al final introduce un órgano), y de 1 minuto de duración; a ‘La fenêtre’. No es «Forget» el típico interludio que olvidas, sino de los que sostienen los pilares de un disco.

Conocida como la “diva-leona” de Nueva Orleans, Sarah McCoy apuesta por una imagen icónica, como también lo hicieron, cada una a su estilo, algunas de sus referentes: Nina Simone, Billie Holiday y Amy Winehouse.







