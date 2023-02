No contenta con triunfar con la «sesión 53» con Bizarrap, actual número 1 de singles en España después de seis semanas consecutivas en la misma posición; con ‘Monotonía’ con Ozuna y con ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro, Shakira presenta nueva música. La colombiana se ha unido a su compatriota Karol G en el tema ‘TGQ‘, incluido en el nuevo disco de la segunda, ‘MAÑANA SERÁ BONITO’, que sale hoy.

Sabíamos que ‘TGQ’ era el acrónimo de «te quedó grande» y que el tema uniría a Shaki y Karol en un sentimiento de sororidad. También que presentaría un ritmo de «balada de reggaetón», y algo de eso hay, aunque no es tan balada como creíamos.

- Publicidad -

El tema sonará en clubs, algo de que lo que probablemente se han asegurado Karol G y su productor de confianza, Ovy on the Drums. Luego la solidaridad femenina es evidente en frases como «dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito», claramente el lema de la canción.

‘TGQ’ llega cargada de referencias al propio trabajo de Shakira y Karol G: «yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía» es una rima que canta Shakira. «Se te olvidó que estoy en otra, y que te quedó grande La Bichota» es la declaración de Karol G. Ambas, mientras, «hacen dinero como deporten» porque las mujeres ya no lloran, sino facturan.

- Publicidad -

Y, como para decirnos que sus relaciones pasadas fueron una farsa, el videoclip de ‘TGQ’ termina con una referencia evidente a ‘El Show de Truman’. Antes, los cambios de escenario y vestuario habituales, en un vídeo lleno de coreografías pensadas para TikTok que no podemos dejar de asociar a otra sonada colaboración de Shaki, ‘Beautiful Liar’ con Beyoncé.