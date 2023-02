‘TQG’ de Shakira y Karol G no sale hasta este viernes

El lanzamiento del single grabado por Shakira junto a Karol G se va a juntar ya con el lanzamiento del disco de esta. Suponemos que debido al éxito de la Session 53 de Shakira con Bizarrap, todavía en el número 1 en España y muy fuerte en tablas internacionales, aún no ha visto la luz. Pero al menos al fin tiene fecha de edición gracias a las redes sociales de ambas artistas.

El tema recibe el nombre de ‘TQG’, y su fecha de lanzamiento es este viernes 24 de febrero, concretamente cuando sea la medianoche en Colombia. Barranquilla y Medallo están entre los hashtags de este tema del que se ha dicho que es una balada con reggaeton. ‘TQG’ responde a las siglas de «te quedó grande».

- Publicidad -

El nuevo álbum de Karol G se llama ‘Mañana será bonito’ e incluye varias pistas ya conocidas como ‘Provenza’, entre las Mejores Canciones de 2022, el single con Romeo Santos ‘X si volvemos‘, ‘Gatúbela’ con Maldy o ‘Cairo’ con Ovy on the Drums. También hay temas con Quevedo, Carla Morrison y uno que -atención- reúne a Bad Gyal con Sean Paul. La fecha de edición del álbum, según iTunes, es el domingo 26 de febrero, esta misma semana, aunque suponemos que será un error y saldrá el mismo viernes.

Mientras me curo del cora

X si volvemos ft Romeo Santos

Pero tú ft Quevedo

Besties

Gucci los paños

TQG

Tus gafitas

Ojos ferrari ft Justin Quiles, Angel Dior

Mercurio

Gatúbela ft Maldy

Kármika ft Bad Gyal, Sean Paul

Provenza

Carolina

Dañamos la amistad ft Sech

Amargura

Cairo ft Ovy On The Drums

Mañana será bonito ft Carla Morrison