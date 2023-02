2023 puede ser de Alba Morena gracias a su divertido tema post-ruptura, ‘Nadie’

Alba Morena nos dejó helados como telonera de Kae Tempest. Sobre todo gracias a su preciosa voz procesada en una serie de juegos vocales impresionantes en vivo. Digamos que no es la típica telonera que pasa desapercibida: hubo hasta quien la estaba escuchando atentamente. Un verdadero milagro en la historia de los teloneros. Estaban allí acompañándola Marcel Bagès, recién separado de María Arnal, y su colega David Soler.

En verdad, la cantante de Salou ya había publicado un primer disco llamado ‘Las dos edades’ en 2021. Y este año leeréis mucho que el segundo álbum de Alba Morena lo han producido Bagès y Soler, pero aquí la noticia es que el debut ya lo parecía por momentos, siendo una autoproducción de Alba Morena. En cualquier caso, el primer adelanto de ese segundo disco está disponible desde este viernes, se llama ‘Nadie’ y es nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Nadie’ es una canción post-ruptura muy particular. Como asegura la misma nota promocional, tiene un simpático «trasfondo tragicómico». Eso es lo que la diferencia de Maria Arnal, que no es tan sublime, es más llana y también más divertida. Alba Morena ha cambiado el nombre de su ex por «Nadie» en el móvil para que cuando haya algún tipo de interactuación, esa sea la palabra que aparezca en la pantalla, y en base a ello ha desarrollado toda la composición.

“Los de tu especie deberían desaparecer” es el gran gancho lírico del tema, ante alguien que circula por el mundo «sin saber a quién hacer daño». Las labores de producción se han depurado en un tema que cambia de tono, añade capas, se acelera o vuelve al minimalismo sin llegar a explotar en lo que resulta una producción ciertamente impredecible y, sí, divertida. En sus propias palabras, «es un single que, desde el sarcasmo y la celebración, habla de una ruptura algo compleja». El vídeo, en formato loop, muestra a la artista destripando peluches y destrozando tartas.

Alba Morena actúa el 3 de marzo a Barcelona (Upload) y el 13 de marzo a Madrid (Sala El Sol), presentando ese segundo disco que saldrá a lo largo de 2023.



